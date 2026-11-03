發現薇趨勢／當握壽司變成機器組裝壽司…

前陣子去吃迴轉壽司，走進店裡才發現，料理台後方不知何時換了模樣。以前看得到師傅抓起一小團醋飯，在手裡翻幾下，再捏上魚片；現在幾位年輕師傅從盒子裡取出機器塑形的飯團，放上鮭魚、干貝，一貫壽司就完成了。連進門時那聲響亮的「いらっしゃいませ」（歡迎光臨），也不知何時消失了。

說來有趣，這不是什麼高級壽司店。小時候去連鎖迴轉壽司，坐在料理台前，看師傅一貫接著一貫地捏，原本就是吃飯的樂趣。如今轉盤照樣轉，盤子裡也還是熟悉的食物，卻少了看人做壽司的那段時間。

一貫握壽司，手上的工夫其實不少。醋飯要能被筷子夾起來，送入口中又要自然鬆開；握太緊，飯粒擠成一團，太鬆，還沒送進嘴裡就散了。師傅還得看魚片的厚薄，調整飯量與力道。日本農林水產省訪問銀座久兵衛師傅時，就特別談到這種拿取時穩定、入口後鬆開的拿捏技術。

不過，機器也不是只會把飯壓成一塊。日本鈴茂器工早在1981年就推出壽司成形機，如今部分機型不只可以調整飯量，連鬆緊都有七段設定。以前要反覆練習才摸得準的細節，現在可以寫進設備的設定裡。

仔細想想，這不是壽司店獨有的變化。麵包店有中央工廠配送麵團，咖啡店靠機器穩定出杯，原本需要師傅練上幾年才能掌握的細節，現在已能靠設備與流程複製。手藝沒有因此變得不重要，只是店家不必再等一個人慢慢練成，生意就能先做起來。

對連鎖餐飲而言，這是再實際不過的事。每貫飯量一致，成本容易掌握；出餐速度穩定，排班不必仰賴少數熟手，開新店也更有彈性。

消費者能用不太高的價格吃到品質穩定的壽司，背後靠的就是這些看不到的改變。

只是看到料理台後方的年輕師傅，難免想得多一點。以前學做壽司，從飯握得太緊、魚切得不順，到慢慢懂得看食材調整做法，手藝就是這樣磨出來的。

如果每天只需要取出飯團、放上魚片，做了幾年以後，能帶走的本事還剩多少？

當專業被拆成一個個標準動作，店家更容易培訓員工，員工卻未必更容易累積自己的專業。這倒不是說年輕師傅不夠認真，而是工作如果只要求照著流程走，想多學一點，恐怕還得另外找機會。

不只料理台後方的工作在變，吃壽司的人也慢慢有了不同的選擇。當機器能穩定供應平價壽司，師傅親手握製、依照客人口味調整、邊做邊介紹魚料，反而更像是必須到高價餐廳才享受得到的服務。過去在尋常一餐裡就能看見的手藝，慢慢成了值得多付錢的體驗。

但這不代表有機器的店就不能有人情味。飯團交給機器做，師傅仍然可以抬頭招呼客人，也可以留意哪個座位需要加茶、哪個孩子在好奇地看料理台。

機器省下的時間，是拿去多做幾盤壽司，還是讓店裡的人有餘裕照顧客人，終究是經營者的選擇。

那天離開店裡，我才發現自己想念的，不全是老師傅捏壽司的那雙手。小時候坐上吧台椅，師傅會抬頭喊聲「いらっしゃいませ」，然後繼續忙手上的工作。如今，連握飯的力氣都能由機器代勞，那句不費什麼力氣的「歡迎光臨」，反而不知什麼時候也省掉了。