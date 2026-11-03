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智慧經營／亞昕國際開發董事長姚政岳 用「故事力」激活老品牌

經濟日報／ 宋健生
從床邊故事到原創IP，亞昕掌舵者姚政岳打破建商傳統思維，靠「故事力」打開品牌新藍海。記者宋健生／攝影
從床邊故事到原創IP，亞昕掌舵者姚政岳打破建商傳統思維，靠「故事力」打開品牌新藍海。記者宋健生／攝影

一間成立30多年的老牌上市公司，該如何跨越世代限制，與新一代消費者建立深刻的情感連結？答案，竟隱藏在一對父子的日常床邊故事裡。這場變革的靈魂人物，正是於2024年接任亞昕國際開發（5213）董事長、被譽為營建股中最年輕董座的七年級生姚政岳。

六隻小豬 啟動新頁

故事的起點，來自姚政岳講給孩子聽的一段床邊故事「六隻小豬」，這個日常讓亞昕集團土地顧問張維珍從中看見另一種可能：這個關於家、合作與責任的故事，或許能成為企業與親子之間溫暖的連結。

在姚政岳的支持下，六隻小豬逐步發展成《六隻小豬：超級英雄蓋新家》品牌原創繪本，並躍上兒童劇場巡演，甚至募得數百萬元公益物資。姚政岳正用一套獨特的「故事力」與「軟性溝通」經營心法，為傳統營建業開創出全新的經營維度。

姚政岳的創新心法可分為三點，首先是精準軟性溝通，用文化IP創造企業「利他價值」。

「建築有完工的一天，但企業理念與住戶的關係沒有完工日。」談起創造「六隻小豬」IP的初衷，姚政岳展現出異於傳統建設公司老闆的品牌視野。他主張透過具有教育意涵與情感溫度的文化IP，將抽象的企業理念轉化為孩子與父母都能深刻感受的具體語言。

這套創新心法展現了極強的執行力與社會渲染力。「六隻小豬」兒童劇場已完成六場巡演，吸引近3,000人次參與，讓這個從繪本出發的創意，走進更多城市與社區，也將品牌價值深植於社區第一線。

換位思考 創新經營

另外，繪本義賣至今突破7,000本，成功募得354萬元善款並全數捐贈採購消防救援物資，把企業故事昇華為守護城市的實質力量。

姚政岳認為，跨世代的品牌溝通絕非追逐一時話題，而是要讓消費者感受企業的溫暖與社會責任，進而累積長遠的品牌資產。

第二個創新心法，是紮實基層歷練堅持「換位思考」的品質哲學。姚政岳的經營創新，並非憑空想像，而是建立在極為堅實的實務基層經驗之上。

他21歲即進入亞昕團隊，長達13年的時間裡，深入規劃、工務、售服、開發及銷售等各大核心部門，完整淬鍊出對建築開發生命周期的敏銳洞察。這段完整的實務經歷，讓姚政岳深刻體會：建築品質並非單一部門之功，每個細節都影響著住戶未來的數十年生活。他要求團隊每逢決策時必須反覆自問：「如果這是自己的家，我們會怎麼做？」從空間格局、營造工法到售後服務，一律回歸住戶的真實需要。

第三個創新心法，是世代權責分工，全台布局兼備國際化。面對創辦人、總裁姚連地30多年來「用自己要住的心情蓋房子」的品牌根基，姚政岳展現了極高明的分工與傳承智慧。

亞昕兩代之間也確立了清楚且互補的營運戰略：姚連地將精力聚焦於海外布局、跨領域發展與新事業開拓；姚政岳則專注承擔建設本業的經營管理、產品細節研發與新世代品牌打造。統計至2027年底，亞昕在台灣總推案量預計將達800億元規模，持續深化從北部至中部的土地開發策略。

在拓展國際版圖方面，亞昕深耕馬來西亞馬六甲逾十年，成功拓展「鉑昕國際酒店」及「亞昕THE RISE酒店式公寓」，並啟動二期頂級豪墅與海上樂園計畫，展現品牌國際化的豐沛動能。

台灣營建業正面臨消費者結構轉變、居住需求升級的關鍵轉折點。傳統建商過去多偏重硬體的規格與價格競爭，而姚政岳帶領亞昕所展現的創新路徑，則證明了「軟實力」與「硬品質」完美結合的巨大潛力。

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