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創新論壇11/25登場 遠傳總座井琪：打造企業AI新動能

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI趨勢快速發展，從生成式AI（GenAI）進化到AI代理（AI Agent），遠傳電信也持續進化，從「擁有AI」，轉變為「駕馭AI，創造價值」。遠傳總經理井琪形容，如同手握升級版武器（AI工具），將深耕多年的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」戰力倍增。

經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

井琪將於論壇當天以「從內到外 打造企業AI新動能」為題發表演講，解析遠傳如何將「GenAI」以及「AI Agent」融入企業營運，轉化為營運新引擎的實戰祕訣。

遠傳多年來發展新經濟業務，強打「大人物」策略，井琪分享，GenAI並未改變企業原本要解決的問題，而是讓軟體與IT的「武功大幅升級」、使用門檻大幅降低（老幼婦孺皆能用）。

遠傳並非推出新的「AI解決方案」，而是讓原本的解決方案「更AI化」。井琪舉例，過去智慧城市的觀測儀表板相對複雜，導入GenAI，透過各種表格或者生成簡單文字，更能一目瞭然。

進入AI Agent階段，就是跨入自動化的歷程，井琪指出，個別同仁用Copilot只是「個人效率」，真正的「遍地開花」是流程自動化，在網路營運（NT）部門以AI自動比對歷史紀錄、揪出潛在單點故障風險，光是NT部門就建立700個Agent。

遠傳也打造企業級Agent平台「遠傳智靈」，並融入自家各部門使用，除網路維運、異常事件判讀，非IT背景的採購、人資、財務、法務等單位也運用AI與自動化工具改善流程，大幅提升工作品質，例如企業採購常見的供應商資訊，運用AI查詢與校對，整體作業效率可提升近九成。

井琪透露，遠傳也打造AI治理架構，加上發展AI以來走過的路，跌過的坑，累積的練功經驗，對外輸出，協助企業客戶，一起擁抱AI。

本論壇即日起受理報名，請上官網https://money.udn.com/ACT/2026/innovation5G/index.html，或掃描QR code。

井琪 遠傳電信

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