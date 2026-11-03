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2027經濟關鍵字 投票抽大獎

經濟日報／ 本報訊

回顧2026年，美伊衝突震盪能源市場、干擾利率決策，加上美國關稅政策與地緣博弈，持續牽動國際貿易與投資布局，加速全球供應鏈重組。在AI浪潮帶動下，台灣科技產業展現強勁動能，2026年台灣經濟成長率可望挑戰12％，然而在科技產業表現亮眼的同時，台灣亦面臨產業K型分化的挑戰。

為掌握各界對未來經濟的觀察與期待，經濟日報舉辦「2027經濟關鍵字大預測」活動，邀請讀者票選心目中的經濟關鍵字，預測2027年經濟發展情勢。活動由遠傳電信、遠東SOGO協辦。

「2027經濟關鍵字大預測」活動即日起至12月4日中午12時止，歡迎讀者透過官網投票。每人每日可投票一次，可累計投票，投票次數愈多，中獎機會愈高。

本報將在12月10日舉行「經濟投資展望論壇」揭曉票選第一名的經濟關鍵字，並在12月18日公布中獎名單。

本活動設有「預測王」及「參加獎」，預測王共四名，將由選中經濟關鍵字名單中抽出，有機會抽到iPhone 18 Pro（256GB）；參加獎共50名，自全部投票名單中抽出，將可獲遠東SOGO禮券2,000元。

本報邀請政府財經部會首長、企業領袖針對明年經濟展望，提供心目中的經濟關鍵字，精選出近30個候選字供讀者票選，涵蓋總體經濟、產業發展、科技創新、投資市場及國際政經情勢等面向。讀者不僅可透過投票表達對未來經濟的看法，也能瀏覽各界代表的選字理念，從不同觀點掌握明年經濟發展的機會與挑戰。民眾可前往官網（https://money.udn.com/event/keywords/2027/index.html ）瀏覽其選字理念，參與投票及抽獎。

2026年民眾票選出來的經濟關鍵字為「穩」，反映各界期待經濟「穩中求進」的心聲，期待經濟穩健成長、穩定投資，穩妥面對風險。

遠傳電信 投票 美國

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