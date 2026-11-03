房市交易量緩步復甦 六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟 年增3.4%

六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟，月減2.1%、年增3.4%，其中台北、新北、桃園及高雄四都交易量均較去年同期成長。累計前十月移轉量達16.9萬棟，年增0.2%，由負轉正，顯示房市略有逐步築底跡象。

整體而言，交易量雖由年減轉為年增，卻未出現明顯放量，市場仍以自住買盤及個別交屋案支撐，尚難視為全面反彈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10月六都移轉量延續9月的年增走勢，反映房市最壞情況可能已過。第七波信用管制上路兩年，市場經歷快速量縮後，逐漸進入緩步復甦階段，但買氣回升力道仍有限。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，第3季以來第二戶房貸政策微幅放寬，加上自住需求回流，帶動成交量回穩。不過限貸令尚未全面解除，購屋族仍面臨貸款審核嚴格、自備款門檻偏高等問題，買賣雙方價格認知也有落差，限制市場反彈力道。

觀察各都10月表現，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，新北市交易量月增7.1%，增幅居六都之冠，主要受惠八里台北港、淡海新市鎮及新店央北等重劃區新案陸續完工交屋，帶動移轉量增加。台北市則月減10%，為六都最大，主因9月交易量大增逾兩成，墊高比較基期，10月回歸常態。

與去年同期相比，高雄市年增11.3%表現最強，台北市年增9.2%居次，桃園市年增7.9%，新北市也呈正成長。台中市則月減6%、年減3.8%；台南市月減1.5%、年減7.9%，顯示中南部部分區域買氣仍偏弱。