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國產車買氣疲弱 車市掛牌數低於預期
車市10月掛牌量昨（2）日出爐，全台單月新車掛牌33,271輛，年減3.6%、月減10.2%，進口車掛牌16,445輛，逆勢年增7.1%，其中豪華車更大幅成長12.7%，顯示中高價位車款買氣明顯優於整體市場。
反觀國產車表現低迷，10月掛牌16,826輛，年減12.1%，成為整體車市衰退的主要原因。10月全台掛牌量也較車商原先預估的3.7萬輛短少3,729輛，國產車買氣疲弱，加上工作天數減少，拖累整體交車表現。
進口豪華車則展現強勁銷售動能，10月掛牌達7,496輛，年增12.7%，一般進口車也有8,949輛、年增2.8%。進口車整體市占率達49.4%，與國產車差距縮小至381輛，凸顯國內車市消費結構出現變化。
豪華車品牌中，以Lexus表現最為突出，10月掛牌2,704輛，年增32%，登上豪華車銷售冠軍；賓士（Mercedes-Benz）掛牌2,105輛，年增34%；BMW掛牌1,617輛，年增6.9%。三大品牌合計占豪華車市場85.7%，成為推升豪華車買氣的主要動能。
其中，Lexus旗下ES車系年增229.5%，UX車系也成長100.5%，受惠日本原廠來車量增加及新車交付，帶動整體銷量攀升。賓士同樣展現強勁成長力道，與Lexus共同撐起豪華車市場，呈現整體車市衰退、豪華品牌逆勢成長的特殊現象。
另外，和泰車（2207）旗下豐田（Toyota）10月掛牌10,357輛，年減3.1%，仍穩居全台品牌銷售冠軍；加計Lexus掛牌2,704輛，雙品牌合計13,061輛，年增2.6%，市占率達39.3%，創歷年10月新高。
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