國家企業環保獎／遠東SOGO三度奪金級獎

「零售永續模範生」遠東SOGO再傳永續捷報，獲環境部「第八屆國家企業環保獎」金級獎，繼2021、2025年後第三度獲此殊榮，創下百貨零售業第一、連續八年獲銀級以上獎項紀錄。

不同於傳統百貨以商品銷售為核心，遠東SOGO積極發揮通路影響力，將循環經濟融入商品、包裝、採購及消費服務，從減少資源耗用到促進材料再生，帶動品牌、供應商與消費者共同實踐永續生活。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，三度榮獲金級獎，代表外界對遠東SOGO長期推動綠色轉型的肯定。百貨不只是購物場所，更是串聯產業與生活的平台，遠東SOGO將持續深化循環經濟與永續採購，讓環保成為消費者日常生活中自然的選擇。

遠東SOGO以「節能減排、循環商模、永續消費」三大策略推動淨零轉型，其中循環經濟不僅著重回收，更強調從源頭減少廢棄物、延長資源使用價值。

忠孝館超市導入以100%再生塑膠（rPET）製成的「超市生鮮食材底盤」，降低對原生塑膠的依賴。

透過包裝材料的重新選擇，讓環保不只停留在消費者購物後的回收行為，而是從商品上架前就開始實踐。

其臺北營運據點在2023年導入廚餘處理機後，三年廚餘減量六成；今年採行垃圾秤重後，上半年的廢棄物總重僅有去年的24%；2025年回收率達7.41%，創近年新高，相關數據皆展現企業在商場營運、餐飲管理及資源再利用上的具體成效。

此外，作為環境部「永續時尚聯盟」、「紡織循環聯盟」創始會員，遠東SOGO持續推動紡織品循環利用，透過舊衣回收、智慧分選及跨界合作，發展「衣到衣」循環模式，讓回收衣物有機會重新成為紡織原料及新製品，降低廢棄處理與原生資源需求，相關活動已創造近70公噸減碳效益。

透過百貨通路串聯回收、材料再生與消費市場，讓循環經濟從單一回收活動，逐步發展為跨產業合作的新商業模式。