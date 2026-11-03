聽新聞
0:00 / 0:00

國家企業環保獎／國泰金二銀一銅 寫佳績

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控二子公司摘下「國家企業環保獎」二銀一銅，由國泰人壽資深副總經理劉大坤（右）、國泰世華銀行副總經理莊秀珠（中）及國泰產險資深副總經理許嘉元（左）出席領獎。國泰金控／提供
國泰金控二子公司摘下「國家企業環保獎」二銀一銅，由國泰人壽資深副總經理劉大坤（右）、國泰世華銀行副總經理莊秀珠（中）及國泰產險資深副總經理許嘉元（左）出席領獎。國泰金控／提供

國泰金控（2882）長期以「綠色營運、綠色能源及綠色不動產」三大主軸推動營運轉型，並積極發展綠色金融及保險服務，持續將減碳理念融入金融本業。環境部第八屆「國家企業環保獎」昨（2）日揭曉，旗下國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險三家子公司皆獲得肯定。

其中國泰人壽及國泰世華銀行雙雙榮獲銀級獎，國泰產險首度參加即勇奪銅級獎，展現國泰攜手客戶、企業及供應商共同推動綠色轉型的具體成果，永續實力再獲國家級肯定。

國泰人壽積極推動節能管理及數位服務，2025年碳排放量較2020年減少46.47%，再生能源使用比例達53.9%，並於30棟自有大樓導入智慧能源管理系統，提升用電效率；其中國泰環宇大樓更獲全球不動產永續評鑑（GRESB）滿分肯定。截至2025年，透過「綠色租賃方案2.0」，協助70家企業、110個租賃據點使用再生能源，帶動更多企業加入減碳行列。

六度榮獲國家企業環保獎的國泰世華銀行，持續依循科學基礎減碳目標倡議（SBTi），以控制全球升溫不超過1.5°C為方向訂定減碳目標，2025年國內營運碳排量較2020年減少51%，提前超越2030年減碳42%的目標，再生能源使用率亦達53%，展現節能減碳的具體功效；為鼓勵各單位節約用電，2025年起針對內部各單位非再生能源用電量收取「基本碳費」，全年實收逾3,900萬元，2026年進一步推動內部超額碳費制度，讓減碳理念落實於日常營運。

國泰產險則以「保險保障、損害防阻」兩大核心職能，全面推動低碳轉型，持續落實節能、數位服務及無紙化作業，今年首次參加即獲得銅級獎的肯定。2025年國內營運據點較2020年累積減碳66.9%，提早達成2030年減碳42%目標，再生能源使用率64.4%，達成年度RE50目標。2025年每件財產保險服務的碳足跡較2019年減少65.2%，展現降低營運碳排放的成果。

國泰金 國泰 國泰世華 再生能源 減碳 環境部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永續金融實力受肯定 兆豐金首獲「國家企業環保獎」銀級獎

Global Mall環球購物中心獲國家企業環保獎 打造永續商場新價值

國泰世華銀行獲史蒂夫獎7金、2銀、5銅共14項大獎

賴總統：凝聚產業力量 讓綠色轉型成為台灣產業新優勢

相關新聞

國產車買氣疲弱 車市掛牌數低於預期

車市10月掛牌量昨（2）日出爐，全台單月新車掛牌33,271輛，年減3.6%、月減10.2%，進口車掛牌16,445輛，逆勢年增7.1%，其中豪華車更大幅成長12.7%，顯示中高價位車款買氣明顯優於整體市場。

房市交易量緩步復甦 六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟 年增3.4%

六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟，月減2.1%、年增3.4%，其中台北、新北、桃園及高雄四都交易量均較去年同期成長。累計前十月移轉量達16.9萬棟，年增0.2%，由負轉正，顯示房市略有逐步築底跡象。

國家企業環保獎／遠東SOGO三度奪金級獎

「零售永續模範生」遠東SOGO再傳永續捷報，獲環境部「第八屆國家企業環保獎」金級獎，繼2021、2025年後第三度獲此殊榮，創下百貨零售業第一、連續八年獲銀級以上獎項紀錄。

國家企業環保獎／雙料殊榮 遠東SOGO樹立零售業典範

遠東SOGO為亞太第一個加入國際倡議EP100 的百貨零售業，推動智慧節能的具體成果，榮獲國際智庫氣候組織（Climate Group）旗下「智慧能源聯盟」（Smart Energy Coalition）選定，刊登於 2025 年官方國際年報中。

國家企業環保獎／國泰金二銀一銅 寫佳績

國泰金控長期以「綠色營運、綠色能源及綠色不動產」三大主軸推動營運轉型，並積極發展綠色金融及保險服務，持續將減碳理念融入金融本業。環境部第八屆「國家企業環保獎」昨（2）日揭曉，旗下國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險三家子公司皆獲得肯定。

環球購物中心奪國家環保獎

Global Mall環球購物中心今年榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎，近年積極將永續理念落實於商場日常營運，從節能減碳、能源管理到綠色消費，逐步建立低碳營運模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。