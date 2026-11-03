國家企業環保獎／國泰金二銀一銅 寫佳績

國泰金控（2882）長期以「綠色營運、綠色能源及綠色不動產」三大主軸推動營運轉型，並積極發展綠色金融及保險服務，持續將減碳理念融入金融本業。環境部第八屆「國家企業環保獎」昨（2）日揭曉，旗下國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險三家子公司皆獲得肯定。

其中國泰人壽及國泰世華銀行雙雙榮獲銀級獎，國泰產險首度參加即勇奪銅級獎，展現國泰攜手客戶、企業及供應商共同推動綠色轉型的具體成果，永續實力再獲國家級肯定。

國泰人壽積極推動節能管理及數位服務，2025年碳排放量較2020年減少46.47%，再生能源使用比例達53.9%，並於30棟自有大樓導入智慧能源管理系統，提升用電效率；其中國泰環宇大樓更獲全球不動產永續評鑑（GRESB）滿分肯定。截至2025年，透過「綠色租賃方案2.0」，協助70家企業、110個租賃據點使用再生能源，帶動更多企業加入減碳行列。

六度榮獲國家企業環保獎的國泰世華銀行，持續依循科學基礎減碳目標倡議（SBTi），以控制全球升溫不超過1.5°C為方向訂定減碳目標，2025年國內營運碳排量較2020年減少51%，提前超越2030年減碳42%的目標，再生能源使用率亦達53%，展現節能減碳的具體功效；為鼓勵各單位節約用電，2025年起針對內部各單位非再生能源用電量收取「基本碳費」，全年實收逾3,900萬元，2026年進一步推動內部超額碳費制度，讓減碳理念落實於日常營運。

國泰產險則以「保險保障、損害防阻」兩大核心職能，全面推動低碳轉型，持續落實節能、數位服務及無紙化作業，今年首次參加即獲得銅級獎的肯定。2025年國內營運據點較2020年累積減碳66.9%，提早達成2030年減碳42%目標，再生能源使用率64.4%，達成年度RE50目標。2025年每件財產保險服務的碳足跡較2019年減少65.2%，展現降低營運碳排放的成果。