國家企業環保獎／雙料殊榮 遠東SOGO樹立零售業典範

遠東SOGO為亞太第一個加入國際倡議EP100 的百貨零售業，推動智慧節能的具體成果，榮獲國際智庫氣候組織（Climate Group）旗下「智慧能源聯盟」（Smart Energy Coalition）選定，刊登於 2025 年官方國際年報中。

值得一提的是，遠東SOGO不僅名列全球三大代表案例，更奪下全球零售業與台灣唯一的雙料殊榮，為零售服務業樹立了低碳轉型的卓越典範。

為積極響應國際EP100 能源生產力倡議，遠東SOGO承諾以2018年為基準年，至2028年將能源生產力提升50.52%。截至2025年，能源生產力已提升42.29%，完成逾八成目標。

在具體行動上，遠東SOGO自天母店率先導入 AIoT智慧能源管理系統暨中央空調系統節能控制平台（EMS），透過大數據即時監測與智慧設備調控，創下高達15.24%的顯著節能效率。此項結合AI、IoT與工控系統的實踐，不僅成功轉化為實質減碳效益，更獲得國際年報高度讚譽，指出遠東SOGO成功將節能設備支出轉化為具前瞻性的財務投資資本，並透過能源效率驅動企業文化變革與核心氣候治理。

繼天母店後，此套智慧節能系統也正以每年導入兩分店的進度推展至全台，忠孝館更積極與外部夥伴攜手開創深度節能生態系。

除了能源效率的提升，遠東SOGO也是全台首家簽署科學基礎減量目標（SBT）的大型連鎖百貨，承諾依循控制全球升溫1.5℃的路徑設定具體減碳目標。

為此，遠東SOGO已全面依循GHG Protocol完成範疇一至三的碳盤查，並積極研擬內部碳定價機制，建立明確的碳排權責，從而驅動內部各單位與供應鏈利害關係人共同投入減碳行動。