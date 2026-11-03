聽新聞
0:00 / 0:00

環球購物中心奪國家環保獎

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
Global Mall環球購物中心榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎。冠德／提供
Global Mall環球購物中心榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎。冠德／提供

Global Mall環球購物中心今年榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎，近年積極將永續理念落實於商場日常營運，從節能減碳、能源管理到綠色消費，逐步建立低碳營運模式。

其中，環球購物中心已通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）官方目標承諾，並規劃於2028年前完成全台據點服務碳足跡盤查及碳標籤申請，持續深化企業永續布局。

Global Mall中和、板橋車站已取得服務型碳標籤，規劃於2028年前完成全台據點。冠德／提供
Global Mall中和、板橋車站已取得服務型碳標籤，規劃於2028年前完成全台據點。冠德／提供

「國家企業環保獎」為國家級企業環境保護獎項，今年共有126家企業參與評選，最終65家企業獲獎。環球購物中心此次獲得銅級獎，主要在科學減碳、能源管理、服務型碳標籤及綠色餐飲等四大層面展現永續成果。

在碳管理策略方面，環球購物中心率先於百貨同業通過SBTi官方目標承諾公告，並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，逐步完善氣候風險管理機制，將永續管理從日常節能減碳，延伸至企業氣候治理與風險管理。

Global Mall 積極輔導餐廳及熟食櫃位申請「綠食飯桌」標章。冠德／提供
Global Mall 積極輔導餐廳及熟食櫃位申請「綠食飯桌」標章。冠德／提供

環球購物中心表示，自2025年起，公司進一步啟動「服務碳足跡」盤查，目前新北中和店及板橋車站店已完成相關盤查並取得服務型碳標籤，未來將持續擴大至其他營運據點，目標2028年前完成全台據點盤查及碳標籤申請，建立更完整的碳排放管理基礎。

在營運執行方面，環球購物中心將減碳目標落實於日常管理，透過導入能源監控系統、汰換高耗能設備及落實PDCA管理機制，降低用水與用電量，提升整體能源使用效率。

值得注意的是，環球購物中心進一步以「每度水、每度電所創造的營收」衡量資源使用效益，將管理重點從單純控制能源消耗，延伸至營運效率及資源運用效益的提升，讓節能減碳與商場經營管理相互結合。

在綠色消費方面，環球購物中心則將永續實踐從內部營運延伸至商場消費場景，積極協助餐廳及熟食櫃位申請環保餐廳、綠食飯桌等標章，目前綠食飯桌標章申請比例已達九成，鼓勵合作品牌共同響應綠色餐飲，讓消費者在日常購物及用餐過程中，也能參與環境永續。

環球購物中心指出，未來將持續深化低碳營運與環境管理，擴大全台據點溫室氣體盤查，並透過能源管理、碳足跡揭露及綠色消費推動，逐步完善商場永續營運模式。

環保 環球購物中心 碳足跡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金3子公司獲雙銀一銅「國家企業環保獎」肯定

永續金融實力受肯定 兆豐金首獲「國家企業環保獎」銀級獎

合庫無限金鑽卡公益回饋 與台大共植永續希望林

賴總統：凝聚產業力量 讓綠色轉型成為台灣產業新優勢

相關新聞

國產車買氣疲弱 車市掛牌數低於預期

車市10月掛牌量昨（2）日出爐，全台單月新車掛牌33,271輛，年減3.6%、月減10.2%，進口車掛牌16,445輛，逆勢年增7.1%，其中豪華車更大幅成長12.7%，顯示中高價位車款買氣明顯優於整體市場。

房市交易量緩步復甦 六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟 年增3.4%

六都10月建物買賣移轉棟數約1.76萬棟，月減2.1%、年增3.4%，其中台北、新北、桃園及高雄四都交易量均較去年同期成長。累計前十月移轉量達16.9萬棟，年增0.2%，由負轉正，顯示房市略有逐步築底跡象。

國家企業環保獎／遠東SOGO三度奪金級獎

「零售永續模範生」遠東SOGO再傳永續捷報，獲環境部「第八屆國家企業環保獎」金級獎，繼2021、2025年後第三度獲此殊榮，創下百貨零售業第一、連續八年獲銀級以上獎項紀錄。

國家企業環保獎／雙料殊榮 遠東SOGO樹立零售業典範

遠東SOGO為亞太第一個加入國際倡議EP100 的百貨零售業，推動智慧節能的具體成果，榮獲國際智庫氣候組織（Climate Group）旗下「智慧能源聯盟」（Smart Energy Coalition）選定，刊登於 2025 年官方國際年報中。

國家企業環保獎／國泰金二銀一銅 寫佳績

國泰金控長期以「綠色營運、綠色能源及綠色不動產」三大主軸推動營運轉型，並積極發展綠色金融及保險服務，持續將減碳理念融入金融本業。環境部第八屆「國家企業環保獎」昨（2）日揭曉，旗下國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險三家子公司皆獲得肯定。

環球購物中心奪國家環保獎

Global Mall環球購物中心今年榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎，近年積極將永續理念落實於商場日常營運，從節能減碳、能源管理到綠色消費，逐步建立低碳營運模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。