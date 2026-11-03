環球購物中心奪國家環保獎

Global Mall環球購物中心今年榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎，近年積極將永續理念落實於商場日常營運，從節能減碳、能源管理到綠色消費，逐步建立低碳營運模式。

其中，環球購物中心已通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）官方目標承諾，並規劃於2028年前完成全台據點服務碳足跡盤查及碳標籤申請，持續深化企業永續布局。

Global Mall中和、板橋車站已取得服務型碳標籤，規劃於2028年前完成全台據點。冠德／提供

「國家企業環保獎」為國家級企業環境保護獎項，今年共有126家企業參與評選，最終65家企業獲獎。環球購物中心此次獲得銅級獎，主要在科學減碳、能源管理、服務型碳標籤及綠色餐飲等四大層面展現永續成果。

在碳管理策略方面，環球購物中心率先於百貨同業通過SBTi官方目標承諾公告，並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，逐步完善氣候風險管理機制，將永續管理從日常節能減碳，延伸至企業氣候治理與風險管理。

Global Mall 積極輔導餐廳及熟食櫃位申請「綠食飯桌」標章。冠德／提供

環球購物中心表示，自2025年起，公司進一步啟動「服務碳足跡」盤查，目前新北中和店及板橋車站店已完成相關盤查並取得服務型碳標籤，未來將持續擴大至其他營運據點，目標2028年前完成全台據點盤查及碳標籤申請，建立更完整的碳排放管理基礎。

在營運執行方面，環球購物中心將減碳目標落實於日常管理，透過導入能源監控系統、汰換高耗能設備及落實PDCA管理機制，降低用水與用電量，提升整體能源使用效率。

值得注意的是，環球購物中心進一步以「每度水、每度電所創造的營收」衡量資源使用效益，將管理重點從單純控制能源消耗，延伸至營運效率及資源運用效益的提升，讓節能減碳與商場經營管理相互結合。

在綠色消費方面，環球購物中心則將永續實踐從內部營運延伸至商場消費場景，積極協助餐廳及熟食櫃位申請環保餐廳、綠食飯桌等標章，目前綠食飯桌標章申請比例已達九成，鼓勵合作品牌共同響應綠色餐飲，讓消費者在日常購物及用餐過程中，也能參與環境永續。

環球購物中心指出，未來將持續深化低碳營運與環境管理，擴大全台據點溫室氣體盤查，並透過能源管理、碳足跡揭露及綠色消費推動，逐步完善商場永續營運模式。