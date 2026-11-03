Global Mall串連餐飲品牌 送愛弱勢

Global Mall環球購物中心近年除積極推動環境永續，也將企業社會責任延伸至在地社區，今年進一步串聯餐飲品牌與地方政府，將470份中秋節慶餐食送至14處社區關懷據點，並協助桃園奎輝國小改造閱讀驛站、捐贈二手家具，透過公益行動關懷長者與學童，讓商場不僅是消費場所，也成為連結地方社區的重要平台。

環球購物中心表示，企業永續不僅是商場營運中的節能減碳與資源管理，更涵蓋對人、社區與生活環境的長期關懷，因此持續結合在地資源、投入社會公益及推動員工永續教育，讓永續理念從企業營運延伸至日常生活。

在社區關懷方面，環球購物中心今年積極串聯旗下餐飲合作品牌與地方政府，透過中秋節慶餐食配送，將關懷送至社區據點，讓長者也能感受節慶氛圍，同時藉由品牌與地方資源整合，擴大企業公益參與。

在教育資源方面，環球購物中心則協助桃園奎輝國小改造閱讀驛站，並捐贈二手家具，讓仍具使用價值的物資得以重新利用，不僅改善學童閱讀環境，也落實資源循環利用理念，將環境永續與教育關懷相結合。

此外，環球購物中心也將永續教育納入員工培訓，透過生態觀察、棲地營造及國產材導覽等活動，讓員工進一步認識自然環境與資源永續的重要性，並將相關理念融入工作與日常生活。

環球購物中心指出，未來將持續攜手合作夥伴、員工及消費者，擴大在地公益與社會參與，讓企業永續不只停留在環境管理層面，也能透過具體行動回饋社區，促進企業、社會與環境共好。