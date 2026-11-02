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旅天下上櫃後首戰ITF旅展祭好康 指定行程買一送一

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
日本北海道美瑛白金青池。旅天下／提供
日本北海道美瑛白金青池。旅天下／提供

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日在南港展覽館登場！旅天下（6961）自今年一月底上櫃後首度參展ITF旅展，鎖定年底連假、冬季賞雪追極光及春節出遊檔期，祭出多款熱門路線優惠，包括首爾、濟州與新加坡的機票及自由行指定行程買一送一；北歐極光、冰島與德國行程第二人折5,000元，克斯巴爾幹七國行程第二人折6,000元；美西黃石、黃刀極光與紐西蘭行程前十名報名者折3,000元；旅展現場另有每人折500元至2,000元的優惠，邀請旅客提早規畫年末、新春出遊計畫。

瞄準精打細算的小資族，旅天下強勢推出多款買一送一搶購商品，短線精選「首爾計劃機票4日／5日／6日」買一送一，免萬元即可雙人成行；指定日期的「新加坡旅遊計劃機票買一送一4日」，售價11,999元起；還有想自行安排的旅客，別錯過「新加坡IBIS自由行3+1日」買一送一19,999元起。

韓國線端出「濟州好好逛5日」走訪柱狀節理帶、正房瀑布、山茶花之丘與城山日出峰，逛蓮洞商圈、東門市場，並品嘗鮑魚海鮮鍋、烤黑豬肉、體驗韓服，團費19,900元，同樣買一送一。同在搶購專區的還有「馬來西亞雲頂5日」，串聯粉紅清真寺、雲頂纜車、迷宮書店、雙子星花園廣場與馬六甲漫旅，團費13,999元起；「首爾好好逛5日」則是安排世界第七大遊樂場—愛寶樂園、五星汗蒸幕與動手做韓式辣椒醬，團費16,888元並送小費。

日本線主打冬季與溫泉體驗。「東北藏王小岩井彩燈仙花5日」為東北季節限定行程，賞小岩井彩燈季、搭乘藏王中央纜車，走訪銀山溫泉、中尊寺，並安排猊鼻溪遊船、松島與大吟釀，全程不進免稅店，為旅展限量行程，團費32,900元起。「好鄰居北海道緩慢瑞萃十勝岳5日」以冬季限定雪盆戲雪為亮點，保證入住緩慢十勝岳渡假村，並走訪旭山北極熊、美瑛青池、浪漫小樽與函館夜景，團費29,900元起。

偏好泡湯與慢遊的旅客，可選擇「九州酒香溫泉半自助5日」，遊覽九重夢大吊橋、水前寺成趣園、太宰府天滿宮、金鱗湖與由布院，參訪薰長酒造並安排溫泉，含一日自由活動，大分進出，團費22,900元起。從東北彩燈、北海道雪景到九州溫泉，旅天下以不同價位提供日本冬季出遊的多元選擇。

韓國線涵蓋首爾、濟州與釜山。「首爾童話樂天漢江遊船5日」暢遊樂天世界、松月洞童話村與漢江遊船，團費11,900元起；「濟州神話自助餐好好逛5日」入住1晚五星神話世界，品嘗藍鼎廳頂級自助餐，另安排鮑魚海鮮鍋、烤黑豬肉與汗蒸幕，走訪蓮洞商圈、東門市場、松堂童話村及山茶花之丘，搭乘易斯達航空，為限量搶購行程，團費14,888元起。還有「釜山滑車膠囊天馬山5日」為無購物安排，搭乘天空膠囊、體驗天際滑車SKYLUGE，登上天馬山展望台遠眺對馬島，並走訪韓屋、安排季節茶飲，團費27,900元起，旅展現場收單每人折500元。

旅展 行程 極光

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