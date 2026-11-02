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高階玻纖布需求缺口擴大 台玻林伯豐：第四期擴產計畫全面啟動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台玻董事長林伯豐。聯合報系資料照
台玻董事長林伯豐。聯合報系資料照

台玻（1802）2日董事會通過新一輪投資計畫，希望達成擴充產能、提升市占率目標；台玻集團將以自有資金及銀行借款支應集團增建及冷修窯爐，預計投資金額約新台幣16.3億元，以及人民幣約11.5億元（約新台幣約56.3億元），總計投資金額約新台幣72.6億元。

台玻董事長林伯豐表示，在高階材料供給追不上需求擴張速度，供不應求缺口持續擴大，台玻為滿足客戶高需求，啟動第四期擴產計畫；相關投資金額將用於台玻桃園廠、鹿港廠窯爐擴產，以及子公司台嘉蚌埠玻璃纖維冷修擴充案。

目前全球高階電子級玻纖布市場中，日商日東紡與台玻為兩大主要供應商，其中日東紡市占率逾五成、居全球第一，台玻則以市占率40%、排名第二。

林伯豐指出，AI高需求下，全球對高階PCB與CCL對低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）等高階玻纖布需求強勁，尤其材料規格已從M9邁入M10下，客戶對高階產能需求量大，台玻將緊跟客戶腳步、積極擴產。

目前產能最大的日商日東紡、供給已達極限，市場預估，最快2027年下半年才有新產能釋出，而台玻第三期產能目標2027年完工投產，目前已進入第四期擴產，總計四期擴產產能資本支出已超過新台幣百億元。

台玻 林伯豐 市占率

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