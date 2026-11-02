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SNOOPY彩繪公車開進台中 星宇航空聯手交通局推廣機場快線超吸睛

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
星宇航空期盼透過主題彩繪公車的魅力，鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸，響應綠色交通。圖／星宇航空提供
星宇航空期盼透過主題彩繪公車的魅力，鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸，響應綠色交通。圖／星宇航空提供

星宇航空（2646）為延續與Peanuts聯名合作的熱烈迴響，讓主題體驗從雲端延伸至地面，2日宣布與台中市政府交通局跨界合作，結合台中市政府的SNOOPY交通安全推廣，聯手宣傳台中熱門的333機場快線，並推出SNOOPY主題彩繪公車。

本次量身打造了三台專屬彩繪公車，並以「春天」、「夏天」與「秋冬」三款不同季節主題呈現，為台中街頭增添活潑豐富的季節風貌。

星宇航空指出，台中國際機場為星宇航空極力發展的第二營運基地，目前由台中出發的航點已達11個，包含澳門、富國島、沖繩、高松、神戶、宮古島、成田（東京）、熊本、釜山，以及最新的札幌與名古屋等熱門城市。

為了提供搭乘星宇航空抵達台中的國際旅客及中部在地民眾更順暢、便捷的接駁體驗，特別與台中市交通局合作推廣333路與555路兩大台中機場快線。

旅客抵達台中後，可直接搭乘機場快線迅速進入市區，沿途行經東海大學、秋紅谷、市政府等多個台中知名地標與熱門景點，讓國際旅客及中部民眾都能享有更便利的交通選擇，輕鬆展開台中城市探索之旅。

穿梭於台中街頭的「333路機場快線」也是本次合作的一大亮點。三台專屬彩繪公車分別換上「春天」、「夏天」與「秋冬」三款不同季節主題的SNOOPY車體塗裝，呼應今年聯名主題「Across Seasons, Across the World」。

除了亮眼吸睛的外觀，車廂內部更打造全方位的沉浸式體驗，從拉環手把裝飾到車廂內的牆面貼紙，皆能看見SNOOPY與Peanuts夥伴們可愛的身影，讓乘客一踏入車廂就被滿滿的萌感包圍。

星宇航空表示，活潑吸睛的四季色彩，不僅為城市增添歡樂氛圍，也讓民眾在等車、搭車的日常中，隨時都有機會與SNOOPY驚喜相遇，更期盼透過主題彩繪公車的魅力，鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸，響應綠色交通。

除了打造充滿驚喜的乘車體驗，星宇航空同步於官方社群發起「『努』力捕捉SNOOPY」抽獎活動。即日起至12月31日止，民眾只要在台中街頭捕捉到「春天」、「夏天」或「秋冬」任一款SNOOPY主題公車的照片，並上傳至星宇航空官方Facebook指定貼文，就有機會抽中限定SNOOPY精美周邊好禮。

為鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸響應綠色交通，台中市交通局將於11月4日加碼推出活動，民眾只要在當日於台中國際機場1號月台搭乘333路（09:50、10:35、10:45三班次），即有機會獲得限量好禮，數量有限，發完為止。

星宇航空與台中市交通局，邀請全台粉絲與旅客一同搭乘333機場快線、收集四季公車，讓SNOOPY陪大家輕鬆、快速地暢遊台中各大熱門景點。

本次量身打造了三台專屬彩繪公車，為台中街頭增添活潑豐富的季節風貌。圖／星宇航空提供
本次量身打造了三台專屬彩繪公車，為台中街頭增添活潑豐富的季節風貌。圖／星宇航空提供

從拉環手把裝飾到車廂內的牆面貼紙，皆能看見SNOOPY與Peanuts夥伴們可愛的身影。圖／星宇航空提供
從拉環手把裝飾到車廂內的牆面貼紙，皆能看見SNOOPY與Peanuts夥伴們可愛的身影。圖／星宇航空提供

星宇航空與市政府聯手宣傳台中熱門的333機場快線，推出SNOOPY主題彩繪公車。圖／星宇航空提供
星宇航空與市政府聯手宣傳台中熱門的333機場快線，推出SNOOPY主題彩繪公車。圖／星宇航空提供

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