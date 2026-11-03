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北科大首屆愛心獎 兩校友獲頒百萬獎金

經濟日報／ 吳佳汾／撰稿
北科大首屆愛心獎得主嚴隆財因故未能出席，由兒子嚴文志代表領獎。 北科大/提供
北科大首屆愛心獎得主嚴隆財因故未能出席，由兒子嚴文志代表領獎。 北科大/提供

一位長年捐資助學，一位在危急時刻挺身護人，兩種善行在北科大獲得共同肯定。國立臺北科技大學10月31日建校115年校慶頒發首屆「北科大愛心獎」，由美琪瑪國際董事長嚴隆財、臺中捷運傷人事件中保護乘客的校友許瑞顯獲獎，各獲頒100萬元，表彰回饋社會的行動。

嚴隆財為北科大化工科傑出校友，自2004年起持續支持母校獎助學金、教師研究與校園建設，2007年與夫人共同設立「隆玉獎學金」，每年捐資500萬元，優先協助清寒且品學兼優學生。他也支持「小秀才學堂」免費課後輔導及弱勢家庭子女助學，並將公益關懷延伸至社區與烏克蘭人道援助。

嚴隆財因海外行程不克出席，由兒子、美琪瑪總經理嚴文志代表受獎。他轉述父親「不該花的一塊錢不能花，該花的，就算一百萬也必須花」的信念，感謝學校透過會談與座談，讓獎學金不只是經濟支持，更是對學生的陪伴，期盼助學行動持續20年，甚至更久。

許瑞顯為北科大土木工程系校友，在2024年5月21日臺中捷運持刀傷人事件中，面對突如其來的危險挺身而出，臉部受傷仍奮力奪刀，與民眾共同制伏嫌犯，保護其他乘客。他事後引用動畫《葬送的芙莉蓮》中的話：「如果是勇者欣梅爾，一定也會這麼做。」展現危急時刻的勇氣與善良。

獎項由名譽博士暨傑出校友林添茂、梁見後共同捐資設立。校長任貽均表示，兩位得獎者讓人看見另一種值得尊敬的成就：願意為別人付出、為社會帶來溫暖。幫助他人不一定要驚天動地，長年關心需要幫助的人並付諸行動，同樣值得學習。

這屆校慶以「實作築基·創新領航」為主題，邀請115位歷屆傑出校友返校。作為技職領航大學，北科大期待透過愛心獎，讓長期助學與挺身護人成為師生學習的典範，培育兼具專業實力與社會關懷的人才，讓技術推動產業，也讓善意改變生活。

北科大 愛心 獎金

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