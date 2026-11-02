快訊

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

伊朗：美方若同意訴求 荷姆茲海峽最快2天內重新開放

老化「比一般人更嚴重」…學者研究習近平身體狀況：下機出現環狀步態

聽新聞
0:00 / 0:00

大同華映案達和解！去年提列損失有望回沖約百億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同2日晚間召開重大訊息說明記者會，由法務長余信達（左）與財務處處長張瑞凱（右）出席，說明華映科技訴訟案最新進展。圖／記者會直播畫面截圖
大同2日晚間召開重大訊息說明記者會，由法務長余信達（左）與財務處處長張瑞凱（右）出席，說明華映科技訴訟案最新進展。圖／記者會直播畫面截圖

大同（2371）纏訟已久的中國大陸華映科技業績補償款爭議迎來重大轉折。大同2日晚間召開董事會，決議通過與華映科技以人民幣7.68億元（約合新台幣34.2億元）作為和解金條件簽署相關和解文件。

由於大同已於去年第4季全額認列該案損失，待華映科技股東會正式通過並簽署協議後，原先認列的提列金額有望迎來大筆損失回沖，挹注後續獲利表現。

回顧該起訴訟，中國最高人民法院於114年底判決大同須與旗下華映百慕達及華映負擔連帶清償責任，賠償金額高達約人民幣30.29億元（約新台幣135億元），對大同財務造成龐大提列壓力。

雙方歷經多次協商，2日各自召集董事會通過人民幣7.68億元和解條件，相較原先判決金額，大同承擔的賠償規模大幅縮減逾七成。大同指出，後續將依主管機關及相關法律規定推展程序，華映科技則將提報股東會審議，通過後雙方將正式簽署和解協議。

外界關注的財報回沖進度，大同表示，基於會計原則已在去年第4季全數一次性認列損失，若和解條件順利拍板生效，將可進行提列金額迴轉，至於實際回沖金額、認列時點與對每股純益的確切貢獻，將依相關會計準則及會計師查核確認結果辦理。

法人分析，隨著華映科技訴訟利空逐漸淡化，大同集團財務包袱顯著減輕，公司資源可望加速聚焦電力設備、能源管理、再生能源與智慧基礎建設等核心本業，並同步推進AI資料中心及新世代電力基礎建設的市場布局，有助於後續營運體質調整與評價修復。

大同 華映 人民幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台達電（2308）Q3三率全下滑！毛利率跌破35％…阮慕驊揭泰國子公司隱憂

寶林茶室案賠償遭質疑 北市法務局：混為一談恐誤導

大同晚間7點半召開重訊記者會 財務長說明重大決議

SpaceX狂掃輝達晶片 台積、廣達等有望迎新一波訂單

相關新聞

大同華映案達和解！去年提列損失有望回沖約百億元

大同（2371）纏訟已久的中國大陸華映科技業績補償款爭議迎來重大轉折。大同2日晚間召開董事會，決議通過與華映科技以人民幣7.68億元（約合新台幣34.2億元）作為和解金條件簽署相關和解文件。

六都10月房市移轉年增3.4％ 買氣築底回穩

房市逐漸走出低迷，六都10月建物買賣移轉棟數出爐，合計1萬7566棟，雖較9月減少2.1%，但較去年同期增加3.4%，今年前10月累計16萬9178棟，年增0.2%，正式由負轉正。房產業者認為，房市已有築底回穩跡象，自住需求逐漸回流，但銀行房貸條件仍相對嚴格，短期買氣難以大幅反彈。

越南和發11月鋼價平盤展現抗跌韌性 中鋼、新光鋼樂見

鋼市穩中帶堅，越南最大高爐廠和發2日開新盤價，大宗底材熱軋表面持平，但換算美元匯率後每公噸漲4美元，亞洲鋼價展現抗跌韌性，中鋼（2002）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）等主力廠樂見。

六都10月移轉年增3% 北北桃高買氣「齊揚」

六都10月建物買賣移轉棟數1.76萬棟，年增3%，雙北市、桃園市、高雄市同步年增；受颱風假期影響，工作日較少，若排除此因素，買氣可望更穩健，第4季有望延續旺季效應。

華信航空2026 ITF旅展祭出超值優惠 離島2天1夜3,299元起

2026 ITF台北國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館盛大登場。華信航空今年以「跟著海寶去旅行」為主題，推出多項旅展限定優惠，邀請旅客把握秋冬出遊好時機，輕鬆規劃離島假期。

前十月六都移轉棟數達169,178棟、年增0.2％ 北部買氣增、中南部氣虛

根據六都地政局公布的10月份建物買賣移轉棟數，2026年10月台北市1,919棟、月減10％、年增9.2％，新北市4,347棟、月增7.1％、年增3.4％，桃園市3,496棟、月減1.7％、年增7.9%，台中市3,623棟、月減6％、年減3.8％，台南市1,406棟、月減1.5％、年減7.9％，高雄2,775棟、月減4.8％、年增11.3％，10月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數17,566棟、月減2.1％、年增3.4％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。