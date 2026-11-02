大同華映案達和解！去年提列損失有望回沖約百億元

大同（2371）纏訟已久的中國大陸華映科技業績補償款爭議迎來重大轉折。大同2日晚間召開董事會，決議通過與華映科技以人民幣7.68億元（約合新台幣34.2億元）作為和解金條件簽署相關和解文件。

由於大同已於去年第4季全額認列該案損失，待華映科技股東會正式通過並簽署協議後，原先認列的提列金額有望迎來大筆損失回沖，挹注後續獲利表現。

回顧該起訴訟，中國最高人民法院於114年底判決大同須與旗下華映百慕達及華映負擔連帶清償責任，賠償金額高達約人民幣30.29億元（約新台幣135億元），對大同財務造成龐大提列壓力。

雙方歷經多次協商，2日各自召集董事會通過人民幣7.68億元和解條件，相較原先判決金額，大同承擔的賠償規模大幅縮減逾七成。大同指出，後續將依主管機關及相關法律規定推展程序，華映科技則將提報股東會審議，通過後雙方將正式簽署和解協議。

外界關注的財報回沖進度，大同表示，基於會計原則已在去年第4季全數一次性認列損失，若和解條件順利拍板生效，將可進行提列金額迴轉，至於實際回沖金額、認列時點與對每股純益的確切貢獻，將依相關會計準則及會計師查核確認結果辦理。

法人分析，隨著華映科技訴訟利空逐漸淡化，大同集團財務包袱顯著減輕，公司資源可望加速聚焦電力設備、能源管理、再生能源與智慧基礎建設等核心本業，並同步推進AI資料中心及新世代電力基礎建設的市場布局，有助於後續營運體質調整與評價修復。