六都10月房市移轉年增3.4％ 買氣築底回穩

房市逐漸走出低迷，六都10月建物買賣移轉棟數出爐，合計1萬7566棟，雖較9月減少2.1%，但較去年同期增加3.4%，今年前10月累計16萬9178棟，年增0.2%，正式由負轉正。房產業者認為，房市已有築底回穩跡象，自住需求逐漸回流，但銀行房貸條件仍相對嚴格，短期買氣難以大幅反彈。

根據六都地政局統計，10月僅新北市移轉4347棟，月增7.1%，其餘五都均較9月減少，其中台北市月減10%最多。若與去年同期相比，六都有四都正成長，以高雄市年增11.3%居冠，台北市、桃園市分別年增9.2%、7.9%，台中及台南則分別年減3.8%、7.9%，區域買氣呈現分化。

值得注意的是，官方移轉量雖然月減，但房仲第一線交易已出現不同變化。永慶房產集團統計，10月旗下全台成交量較9月增加14%，年增18%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，央行9月將自然人第二戶房貸成數上限由六成提高至七成，減輕部分換屋族自備款壓力，加上第四季傳統旺季效應，帶動自住需求逐漸回流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，10月受到颱風影響，地政機關減少一個工作天，影響移轉量約5%。由於建物移轉登記通常落後實際交易，10月數據尚未完全反映央行放寬第二戶房貸的效果，預期第四季仍有機會出現季節性小旺季，整體房市維持價穩量緩增。

不過，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，目前購屋族仍面臨銀行貸款審核嚴格、自備款門檻偏高等問題，加上買賣雙方對價格認知存在落差，交易量雖有築底跡象，但回升動能仍不穩固。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，目前房市仍以自住買盤為主，市場待售物件增加，部分屋主開始願意讓價。整體而言，房市最壞情況可能逐漸過去，但信用管制尚未全面退場，未來能否持續回溫，仍取決於房貸資金環境及買賣雙方價格認知能否縮小差距。