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Global Mall環球購物中心獲國家企業環保獎 打造永續商場新價值

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
Global Mall環球購物中心榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎。Global Mall/提供
Global Mall環球購物中心榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎。Global Mall/提供

Global Mall環球購物中心今年榮獲環境部「第8屆國家企業環保獎」銅級獎，企業永續實力深獲肯定。Global Mall環球購物中心將環境永續理念內化成日常營運，從節能減碳、能源管理到綠色消費，以低碳營運為核心，打造綠色零售新標竿邁進，持續以實際行動落實企業責任。

「國家企業環保獎」為國家級企業環境保護獎項，今年共有126家企業參與評選，最終65家企業獲獎。Global Mall環球購物中心此次獲得銅級獎，主要是在四大層面展現永續結果：一、SBTi科學減碳：率先於百貨同業通過SBTi(科學基礎減碳目標倡議)官方目標承諾。二、能源管理高效：導入能源監控系統，推動高耗能設備汰換，降低用電及用水。三、服務型碳標籤：中和、板橋車站已取得，並規劃於2028年前完成全台據點。四、綠食飯桌標章：積極輔導餐廳及熟食櫃位申請「綠食飯桌」標章，申請比例達9成。

在碳管理策略方面，環球購物中心已通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）官方目標承諾公告，並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，逐步完善氣候風險管理機制。自2025年起，公司進一步啟動「服務碳足跡」盤查，目前已完成Global Mall新北中和及Global Mall板橋車站，並規劃於2028年前完成全台據點盤查及碳標籤申請，逐步建立更全面的碳排管理基礎。

營運執行層面，環球購物中心將減碳目標落實於日常管理，透過導入能源監控系統、汰換高耗能設備及落實PDCA管理機制，實際降低用水與用電量。同時，進一步以「每度水、每度電所創造的營收」衡量資源使用效益，將管理重點從單純的能源消耗控管，延伸至營運效率與資源運用效益的提升。

綠色消費推動層面，環球購物中心則將永續實踐從內部營運延伸至商場消費場景，積極協助餐廳及熟食櫃位導入環保餐廳、綠食飯桌等標章，鼓勵合作夥伴共同響應綠色餐飲，進一步串聯企業、品牌與消費者，讓永續理念融入日常消費選擇。

永續管理持續深化層面，除率先於百貨商場業通過SBTi外，亦持續擴大全台據點溫室氣體盤查，並導入TCFD氣候相關財務揭露架構，逐步由營運減碳延伸至氣候治理及風險管理。

環球購物中心 環保 永續

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