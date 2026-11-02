佳格：中國葵花油成本明年改善 台灣拓展商用油

擁有桂格等品牌的食品大廠佳格執行長曹博睿表示，中國市場今年第3、4季葵花油成本維持高檔，毛利持續承壓，隨新季全球葵花籽產量增加，預期2027年第2季後成本狀況可望相對改善；而台灣市場則會開始拓展商用油布局，並推廣連鎖餐飲及鮮食通路。

佳格今天舉行線上法人說明會，並由曹博睿主持。佳格今年前9月品類營收占比，以食用油與調理食品58%最高，其次為乳品與穀物23%；區域營收方面，中國占49%、台灣占47%。

曹博睿表示，中國市場競爭激烈，但佳格不採削價競爭，在售價維持穩定下，今年上半年佳格中國油品銷量成長12.8%；但是去年下半年起葵花油成本持續攀升，今年第2季後才趨穩，成為影響中國油品毛利的主要因素。

他指出，由於原料採購及海運存在時間差，第3、4季葵花油成本依舊偏高，毛利承受壓力；不過新季全球葵花籽產量預估增加約15%，其中俄羅斯、烏克蘭兩大重點產區雙雙豐產，有助緩解原料成本壓力，他對明年原料成本改善抱持正向期待。

他說，中國鄭州商品交易所預計於11月推出葵花籽油期貨，也將增加價格風險管理工具，有助於公司強化原料成本風險管理。

台灣市場方面，他表示，佳格從消費市場拓展至商用市場，已建置18公升商用油生產設備，陸續供應對品質要求較高的餐飲客戶；商用市場將是未來1、2年食用油業務的重要成長機會，將鎖定葵花油、橄欖油及芥花油等產品，拓展連鎖餐飲及鮮食通路。

海外布局方面，佳格預計今年11月中旬在新加坡及馬來西亞上線健康內容電商平台與新營養保健品牌，初期聚焦腸道及代謝健康。曹博睿指出，東南亞事業目前基期低，未來幾年希望呈現倍數成長；只是營養健康食品進入新市場通常需要3至5年累積品牌信任，接下來2年將先建立市場基礎，不急於追求大規模營收及獲利。