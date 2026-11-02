越南和發11月鋼價平盤展現抗跌韌性 中鋼、新光鋼樂見

鋼市穩中帶堅，越南最大高爐廠和發2日開新盤價，大宗底材熱軋表面持平，但換算美元匯率後每公噸漲4美元，亞洲鋼價展現抗跌韌性，中鋼（2002）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）等主力廠樂見。

上市鋼廠主管指出，越南和發繼10月調漲後，11月選擇維持報價，反映亞洲熱軋市場價格支撐仍在，對中鋼、中鴻（2014）後續盤價具有參考意義。

值得注意的是，雖然和發新盤以越南盾報價持平，但受到匯率變動影響，以美元換算的新盤價反而較前月小幅提高約4美元，市場並傳出，和發對單筆2萬公噸以上的大客戶訂單，盤後價格推估約為FOB每公噸532美元、CIF每公噸544美元，與前月相比沒有明顯波動。

上市鋼廠主管表示，和發次開盤具有兩項重要意義。首先，鋼廠並未因需求復甦速度偏慢而降價，反映目前熱軋價格具有一定支撐；其次，大客戶盤後價格同步維持穩定，顯示鋼廠尚未明顯擴大折讓搶單，有助於減緩亞洲鋼材市場低價競爭壓力。