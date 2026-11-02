六都10月買賣移轉棟數約達1.76萬棟 全年「倒吃甘蔗」

六都今年10月的買賣移轉棟數出爐！總計六都共17,566棟，月減2.1%、年增3.4%。各都數據分別為台北市1,919棟，月減10%、年增9.2%；新北市4,347棟，月增7.1%，年增3.4%；桃園市3,496棟，月減1.7%、年增7.9%；台中市3,623棟，月減6%、年減3.8%；台南市1,406棟，月減1.5%、年減7.9%；高雄市2,775棟，月減4.8%、年增11.3%。

10月六都整體買賣移轉年增率收紅，也讓今年前十月累計買賣移轉棟數來到16.9萬棟，年增0.2%，年增率正式由負轉正。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，10月連假頻繁，加上薔琵颱風攪局，工作天數較9月略減，購屋過戶行政流程稍有延遲，也干擾了民眾的購屋步調，且近期貸款排撥的情況仍緊繃，9月中下旬央行二度放寬信用管制的拉抬效果也有所遞延，使四都10月的買賣移轉量較上月略減。

陳定中指出，與去年同期相比，今年以來的政策大環境愈來愈友善，但民眾對房市的信心仍須培養，因此從年初到年尾，市場反應並非瞬間反彈，而是朝平穩溫和的方向回溫，尤其選後民眾的生活重心轉回民生領域，房市關注度可望提升，因此預估全年房市發展將倒吃甘蔗，以微幅量增收官。

觀察各都月增表現，以新北市最強勢，主要是受惠八里台北港、淡海新市鎮、新店央北等重劃區的新案完工交屋貢獻。台北市則因上月大增逾2成勇冠六都，但也墊高了基期，使得10月回歸常態後，月減幅度相對鮮明。

年增率方面，北部都會都有不錯的成長表現，其中台北市持續受科技議題帶動，使北士科所在的北投區，今年10月的買賣移轉量較去年倍增，也讓台北市的年增率領銜北部三都。

中南部都會的年增率則兩樣情。台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮表示，10月高雄市的台積電概念、楠梓區，以及剛需豐沛的三民區催出交屋量，以超過一成的年增率勇冠六都。

李家妮指出，台南市受限南科概念區的善化區、永康區交屋潮暫歇，且不少景氣高峰時價量衝高的外圍蛋白區，近期交易量持續收斂，使得今年10月買賣移轉量創近16年來的同期新低，成為年減幅最大的都會區。