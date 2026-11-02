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鄧師傅新品牌「復興北 外婆家」 插旗北高雄裕誠商圈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
「復興北外婆家」二號店裕誠店由鄧師傅品牌二代接班人-執行長鄧至佑（右）打造，推全天候個人定食，搶攻2-4人小資聚餐經濟。鄧師傅提供
「復興北外婆家」二號店裕誠店由鄧師傅品牌二代接班人-執行長鄧至佑（右）打造，推全天候個人定食，搶攻2-4人小資聚餐經濟。鄧師傅提供

深耕高雄42年的「鄧師傅功夫菜」打造全新家常台菜品牌「復興北 外婆家」，繼鳳山首店廣受高雄新世代年輕客群的喜愛，再拓展第二家門市，插旗北高雄餐飲激戰區「裕誠商圈」，主打個人精緻定食與裕誠店限定的六款「砂鍋濃雞湯定食」，即日起更推出「阿嬤燉銀耳買一送一」超值優惠，以真材實料的暖心滋味溫暖高雄饕客的胃。

「復興北 外婆家」的品牌命名，源自於鄧師傅二代接班人（鄧至廷、鄧至佑兄弟）童年記憶中的外婆家手路菜。每次回到外婆家，總能吃到悉心燉煮、不拘泥於特定菜系的家常美饌，那是相伴長大的滋味，也是拼搏時最深的鄉愁。品牌識別以「外婆追金孫」及「怕金孫沒吃飽」的趣味意象設計，從品牌識別、空間規劃到菜色設計，既復刻經典，又注入創新童趣，開創了台味家常菜的新風景。

鄧至佑指出，有別於一號文衡店主打的大份量辦桌菜與多人聚餐，二號裕誠店特別為凹仔底及裕誠巨蛋商圈的上班族、外食族與小家庭量身打造，改為主打「個人精緻家常菜定食」與「砂鍋濃雞湯定食」的精巧店型，大幅降低台菜的用餐門檻，不論是一人獨享或2-4人小聚都能輕鬆用餐。

迎接秋冬進補時節，裕誠店獨家推出六款「阿嬤濃雞湯」系列（單點228元至358元），湯底嚴選金華火腿、干貝與特選雞腿，融合三種食材的鮮美精華，經慢火煨煮，熬出色澤金黃、風味醇厚的濃郁湯頭，每一口都喝得到真材實料與食材層層堆疊的鮮甜風味。六款風味包含奢華滋補的「白蘆筍花膠砂鍋雞湯」、吉祥討喜的「元寶砂鍋雞湯」、鮮香濃郁的「菇菇砂鍋雞湯」、清甜甘醇的「干貝白菜砂鍋雞湯」，到香辣暖胃的「剝皮辣椒砂鍋雞湯」，以及清爽鮮甜的「綠竹筍砂鍋雞湯」。

此外，裕誠店菜單也將一號店廣受好評的經典手路菜，設計出個人獨享的「阿嬤好食光」系列主餐（288元起）。包括招牌料理「陸海空紅燒肉」，精選肥瘦比例恰到好處的五花肉，融合台菜及粵菜料理手法，加入乾魷魚提鮮，讓豐潤肉香與海味鮮香完美交融。此外，還有豬腳軟Q膠質豐富，慢火燉滷，創新搭配酥脆鍋巴的「土豆豬腳爆米香」、帶著鳳梨果香與玫瑰香氣的「荔枝糖醋魚」、海味豐富的「蟹黃海鮮豆腐煲」，以及鮮嫩細緻的「鹽烤午仔魚」等多款經典料理。

高雄 婆家 品牌

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