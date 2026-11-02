六都10月移轉年增3% 北北桃高買氣「齊揚」

六都10月建物買賣移轉棟數1.76萬棟，年增3%，雙北市、桃園市、高雄市同步年增；受颱風假期影響，工作日較少，若排除此因素，買氣可望更穩健，第4季有望延續旺季效應。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10月因為颱風天影響地政機關1天工作時間，影響約莫在5%左右，若考量進去可能月跟年都是正成長，只是幅度並不大，10月的移轉過戶約略是9月的交易買賣，還沒有完全反映央行第二套房貸微放寬。

不過曾敬德觀察，至今整體市況自用當道，買氣狀況大致維持平穩，第4季可能還是有機會反映季節性的小旺季表現。

統計顯示，六都10月份的建物買賣移轉棟數1.76萬棟，月減2%且年增3%，延續上個月移轉棟數的年增表現，反映市場最壞狀況已過，第七波已經上路2年時間，市場先是經歷快速量縮，進入築底等待復甦階段。

10月新北市表現穩健，建物買賣移轉棟數4,347棟，出現年月雙增表現，台北市1,919棟年增9%，但月減1成，桃園市3,496棟，月減2%但年增8%，台中市則是3,623棟，年變動與月變動都出現微幅衰退，高雄市2,775棟則是月減5%、年增11%。

曾敬德表示，10月房市逐漸步入第4季傳統旺季，雖然仍是自用當道，但旺季效益仍有望帶動交易緩步增溫，若無其他外在事件干預，房市應會呈現價穩量緩增表現。