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安成生技AC-203拚免補做臨床試驗 2027年啟動歐美藥證申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）旗下治療單純型泡泡龍症新藥AC-203，雖然第二／三期臨床試驗主要療效指標未達標，但最新次族群分析出現新進展。公司規劃2027年第1季與美國及歐洲法規單位溝通，爭取免新增臨床試驗，最快2027年下半年提出藥證申請，目標2028年取得藥證。

安成生技日前舉行法人說明會，針對AC-203治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症（EBS）的第二／三期樞紐性臨床試驗EBShield Study，公布進一步解盲分析結果及後續因應策略。

安成生技表示，雖然本次試驗主要療效指標IGA評分（研究者整體評估）未達統計顯著，但疼痛及搔癢兩項次要療效指標均達統計顯著（p＜0.05），顯示AC-203在改善患者疼痛及搔癢症狀方面具有潛在臨床價值，且試驗未觀察到因用藥導致的嚴重不良事件。

值得注意的是，安成近期針對臨床數據進行次族群分析，發現AC-203在亞裔患者的主要療效指標IGA反應，落後於非亞裔患者。若排除亞裔患者，主要療效指標的p值可降至0.05以下，達到統計顯著標準。

此外，研究團隊也觀察到，特定基因變異可能對主要療效指標結果產生顯著影響，目前正進行更深入分析，尋求合理的科學解釋。

不過，次族群分析結果並不代表原先整體試驗的主要療效指標已經達標，相關數據能否作為藥證申請的支持證據，仍有待歐美法規單位評估。

在後續藥證策略方面，安成表示，近期已與熟悉歐美法規的統計專家、法規顧問、病友團體及潛在合作夥伴密集交流，並獲得正面回饋。

公司計劃延攬具有豐富法規經驗的專業顧問及前美國FDA官員，組成法規顧問團隊，整合現有臨床數據、患者未被滿足的醫療需求，以及過往罕見疾病藥物在主要療效指標未達標情況下，仍成功取得藥證的案例，建立支持藥證申請的完整證據。

安成規劃2027年第1季正式與美國FDA及歐洲藥品管理局（EMA）溝通，爭取在不新增臨床試驗的情況下，利用既有數據提出藥證申請。

若獲得法規單位正面回應，預計2027年下半年在歐美提出申請，以2028年取得藥證及優先審查券（PRV）為目標。

安成總經理蔡承恩表示，疼痛及搔癢長期困擾EBS患者，不僅影響日常活動，持續搔癢也容易造成皮膚反覆受傷。此次試驗觀察到AC-203在兩項症狀改善方面具有統計顯著效果，公司將持續整合科學證據及臨床數據，尋求可行的藥證申請途徑。

歐美 臨床試驗 生技

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