foodpanda「排隊也吃不到」系列帶動訂閱戶成長 宮廷劇變現場活動

德商 foodpanda持續打造熱門話題，近期「你排隊也吃不到的，叫foodpanda送～」系列，從一位難求的私廚料理「喜相逢麵館」，到人氣韓式名店「甜蜜蜜」，接連推出平台獨家限量美食。foodpanda估計，帶動訂閱制的pandapro會員數較去年同期成長三成。

平台數據觀察，有兩成饕客早在半夜就提前預訂隔日午餐，只為搶先嚐到限量美味，也讓「平常吃不到」成為吸引消費者下單的一大亮點，順利帶動話題。

「你排隊也吃不到的，叫foodpanda送～」第三檔主題再升級。不只挑戰排隊也吃不到的美食，更要把「穿越時空才吃得到」的宮廷美味送上餐桌。foodpanda首度攜手宮廷劇《後宮甄嬛傳》與鮮果手搖品牌大苑子，將劇中經典角色與名場面化為四款聯名特調飲品、五款宮廷御膳盲盒，11月7日起於 foodpanda獨家限量開賣。從劇迷熟悉的宮廷點心到趣味十足的劇情特調，打開foodpanda就能一嚐宮廷滋味。

跟上雙11活動，foodpanda也讓全台劇迷親自「入宮」！11 月7日至8日將於台北101水舞廣場打造全台唯一實體活動「後宮甄選宴」，由胖胖達化身巨型「甄胖」坐鎮，現場神還原「倚梅園」、「雨中求見長廊」與「滴血驗親」三大經典場景，更有藝人助陣的宮廷遊行與「胖皇選妃」活動，邀請全台劇迷化身嬪妃小主，一起穿越時空、熱鬧入宮。