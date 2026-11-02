華信航空2026 ITF旅展祭出超值優惠 離島2天1夜3,299元起

2026 ITF台北國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館盛大登場。華信航空今年以「跟著海寶去旅行」為主題，推出多項旅展限定優惠，邀請旅客把握秋冬出遊好時機，輕鬆規劃離島假期。

今年秋冬，華信航空精選澎湖、金門、馬祖及台東等熱門旅遊目的地，推出多款主題行程，搭配國旅補助及旅展限定優惠，讓旅客以更實惠的價格享受精彩假期。華信航空主打國內離島2天1夜自由行，每人只要新台幣3,299元起，旅展期間現場報名，第二人再享現折1,111元限量優惠。歡迎民眾蒞臨華信航空攤位搶購超值行程，一起探索台灣離島迷人風情。

為回饋現場購買旅客，華信航空特別準備多項加碼好禮。凡於旅展現場購買華信航空任一航線自由行產品，即贈送高質感護照包；購買超人氣澎湖行程，4人同行再加贈Q萌蝦猴娃娃；選購金門機加酒產品，則可獲得伴手禮小福袋，讓旅程從出發前就充滿驚喜。

除了機加酒優惠，華信航空也精選澎湖、金門、馬祖及台東的五星級住宿，推出住宿與交通升級禮遇。凡選購指定華信假期入住五星級飯店，即有機會享有免費房型升等、豪華早餐、露天游泳池及三溫暖等設施體驗，部分行程另加贈機車或機場來回接送服務，讓旅客享受更加舒適愜意的假期。

想安排跨境小旅行的旅客，歡迎選購華信假期所推出的金廈小三通「海陸空全包交通套票」，每人5,899元起，第二人現折1,111元，4人同行再加碼贈送20吋行李箱，輕鬆串聯金門與廈門，體驗不同的旅遊風情。

為感謝廣大旅客長期支持，華信航空今年在ITF旅展現場準備多項驚喜活動。民眾只要與華信航空超萌海寶立牌合影打卡，或完成海東青轉轉樂各航點旅遊知識互動遊戲，即有機會獲得華信航空限量精美小禮物。

華信航空邀請民眾於11月6日至9日蒞臨ITF台灣國際旅展，掌握旅展限定優惠，為自己安排一趟輕鬆又精彩的秋冬旅行。