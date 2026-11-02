長佳智能大血管阻塞檢測系統 取得美國FDA醫材許可

長佳智能（6841）2日宣布，該公司開發的AI醫療器材軟體「長佳智能大血管阻塞檢測系統（NEUROSUITE CTA LVO ASSESSMENT SYSTEM,EFAI），正式取得美國FDA 510(k) 醫療器材上市許可。

長佳智能表示，大血管阻塞（Large Vessel Occlusion, LVO）是指供應腦部血液的主要動脈發生阻塞，常見於頸內動脈、大腦中動脈及基底動脈等血管，多與血栓形成或栓塞有關，可能造成腦組織缺血及梗塞，導致嚴重失能甚至死亡。

臨床症狀包括單側肢體無力、臉部歪斜、語言障礙及意識改變等。疑似急性缺血性腦中風時，須盡速透過腦部影像檢查評估。經醫療團隊判斷符合治療條件者，可接受靜脈血栓溶解或機械取栓等治療，以改善血流及臨床預後。

這項產品採用深度學習自動分析對比增強頭部電腦斷層血管攝影影像，判別出疑似具有大血管阻塞特徵的影像，並向PACS/RIS 工作站發出警報，產品效能之靈敏度及特異度分別為 0.96 及 0.94。產品適用之大血管阻塞，係指前循環之血管阻塞，涵蓋內頸動脈（ICA）、大腦中動脈第一段（MCA-M1）及大腦中動脈第二段（MCA-M2）。

長佳智能表示，透過使用本產品，醫事人員可比臨床標準流程更早檢視疑似具大血管阻塞特徵之影像。長佳智能強調，此AI軟體是作為醫療團隊的數位助手，協助急診進行分流與分層管理，讓醫師能優先處理最具急迫性的個案，提升整體醫療環境的效率與安全性。

大血管阻塞檢測系統與長佳智能既有的「腦出血與腦中線偏移檢測」產品整合後，構成完整的腦部急重症解決方案，可同時因應出血性與缺血性中風的判讀需求，加速急診分流、提升醫療周轉效率，並優化臨床資源配置。

長佳智能至今已取得58張國內外醫材許可證，包括16張美國FDA、24張台灣TFDA、六張泰國、六張馬來西亞、五張越南及一張新加坡的醫材上市許可，為國內數位醫療領域擁有最多張醫療AI軟體醫材許可的公司，這些許可證的取得充分證明公司研發技術與產品的安全和可靠性。

在國內外市場拓展方面，目前業績持續成長，產品與服務已在全球70個以上客戶使用，也為公司未來在全球數位醫療市場的擴展打下堅實的基礎。