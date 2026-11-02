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前十月六都移轉棟數達169,178棟、年增0.2％ 北部買氣增、中南部氣虛

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
觀察2026年前十月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市20, 144棟、年增5.7％，新北市39,958棟、年增2.1％，桃園市32,569棟、年減3％，台中市32, 436棟、年減7.4%，台南市15,819棟、年減1.9％，高雄市28,252棟、年增9.2％，今年前十月六都總計169,178棟、年增0.2％。中信房屋提供
觀察2026年前十月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市20, 144棟、年增5.7％，新北市39,958棟、年增2.1％，桃園市32,569棟、年減3％，台中市32, 436棟、年減7.4%，台南市15,819棟、年減1.9％，高雄市28,252棟、年增9.2％，今年前十月六都總計169,178棟、年增0.2％。中信房屋提供

根據六都地政局公布的10月份建物買賣移轉棟數，2026年10月台北市1,919棟、月減10％、年增9.2％，新北市4,347棟、月增7.1％、年增3.4％，桃園市3,496棟、月減1.7％、年增7.9%，台中市3,623棟、月減6％、年減3.8％，台南市1,406棟、月減1.5％、年減7.9％，高雄2,775棟、月減4.8％、年增11.3％，10月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數17,566棟、月減2.1％、年增3.4％。

觀察2026年前十月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市20,144棟、年增5.7％，新北市39,958棟、年增2.1％，桃園市32,569棟、年減3％，台中市32, 436棟、年減7.4%，台南市15,819棟、年減1.9％，高雄市28,252棟、年增9.2％，今年前十月六都總計169,178棟、年增0.2％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出， 10月適逢假期較多、工作天數減少，加上銀行房貸再次出現排撥的問題，使得10月的移轉棟數較9月呈現微幅回落。

若從區域表現來看，莊思敏分析，六都交易量呈現明顯分化，其中雙北市前十月移轉棟數皆較去年同期成長，顯示在房市盤整階段，雙北市仍有一定的剛性需求支撐市場買氣，而高雄市則受惠於部分新建案陸續完工交屋，帶動建物買賣移轉棟數成長，至於台中市、台南市則是因為過去幾年房價漲勢過猛，如今自然面臨較大的盤整壓力。

展望後市，莊思敏表示，短期市場仍將以自住需求為主要客群，整體交易量能否出現顯著回升，關鍵仍在於買賣雙方是否能夠對價格認知達成共識。

莊思敏強調，相較於兩、三年前買方追價、搶進的市場氛圍，現階段購屋族更重視總價負擔、生活機能及交通條件，具備實際居住需求、價格符合市場行情的物件，仍有機會在目前的市場環境中脫穎而出。

六都 買氣 台中市

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