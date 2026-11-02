五福ITF旅展接單看增兩成 寒假春節進單達五成

五福（2745）搶攻年底旅遊商機，隨著ITF台北國際旅展將於6日登場，五福策略長李家誠2日表示，今年旅展接單業績可望較去年同期成長兩成，目前寒假及明年春節旅遊商品接單率約五成。受到國際油價及機票相關稅費上漲影響，明年長程旅遊團費預估較今年同期上漲約一成，五福將透過旅展優惠搶攻寒假及春節出遊商機。

李家誠表示，今年台灣出境旅遊市場持續成長，雖然並非所有出境旅客都透過旅行社安排旅程，但五福積極深耕既有客群，持續爭取市場商機。至於旅展接單，由於現場消費者對價格敏感度較高，五福持續推出抗漲專區及破盤一口價商品，希望透過優惠價格提高旅客下訂意願，帶動旅展銷售表現。

觀察寒假及春節旅遊市場，李家誠指出，目前五福相關行程已有一定接單基礎，隨著旅展登場及優惠方案推出，可望進一步帶動旅客提前規劃假期，推升後續訂單表現。

他分析，一般日韓等短程旅遊，消費者多在出發前60至75天決定行程，長程旅遊則可能提前半年規劃；春節旅遊因航班及住宿供給有限，通常需要更早預訂。五福也將把握旅展檔期，透過多元產品及優惠方案，吸引消費者提前下訂。

團費方面，李家誠表示，受到國際油價波動及機票相關稅費上漲影響，長程旅遊團費面臨調整壓力。尤其長程航線飛行時間較長，機票成本受到油價及相關費用變動影響較大，因此團費漲幅相對明顯。

相較之下，日本、韓國及東南亞等短程旅遊市場，雖然同樣面臨成本上漲，但由於東北亞長期為台灣旅客主要出境目的地，旅遊供應鏈規模較大，航空、住宿及交通等供應商仍有一定的價格支持空間，旅行社也透過供應鏈合作及產品組合調整，維持團費的市場競爭力。

今年ITF旅展，五福推出「雙11飛常省專區」，鎖定冬季賞雪、春節及春季賞花需求，指定行程祭出每人11,111元一口價、每人折11,111元及第二人折11,111元等優惠。其中，韓國釜山四日遊8,999元起，沖繩四日遊17,999元起，澳洲黃金海岸春節指定行程第二人最高折2萬元，藉此帶動寒假與春節旅遊商品銷售。