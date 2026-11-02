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房市回溫無力 10月六都買賣移轉棟數月減2.1%、年增3.4%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整六都地政局數據，10月六都買賣移轉棟數合計1萬7,566棟，較上月減少2.1%，但與去年同期相比仍增加3.4%；其中僅新北市買氣逆勢月增7%，其餘五都皆呈現衰退；大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期房市雖逐漸有築底趨勢，惟銀行貸款環境仍趨嚴，市場買氣回升力道有限。住商機構提供
住商機構彙整六都地政局數據，10月六都買賣移轉棟數合計1萬7,566棟，較上月減少2.1%，但與去年同期相比仍增加3.4%；其中僅新北市買氣逆勢月增7%，其餘五都皆呈現衰退；大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期房市雖逐漸有築底趨勢，惟銀行貸款環境仍趨嚴，市場買氣回升力道有限。住商機構提供

央行雖9月有微鬆綁，但房市買氣回溫力道仍顯不足。住商機構彙整六都地政局數據，10月六都買賣移轉棟數合計1萬7,566棟，較上月減少2.1%，但與去年同期相比仍增加3.4%；其中僅新北市買氣逆勢月增7%，其餘五都皆呈現衰退。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期房市雖逐漸有築底趨勢，惟銀行貸款環境仍趨嚴，市場買氣回升力道有限。

根據六都地政局統計，10月台北市買賣移轉1,919棟，月減10%、年增9.2%；新北市移轉4,347棟，月增7.1%、年增3.4%；桃園市移轉3,496棟，月減1.7%、年增7.9%；台中市移轉3,623棟，月減6%、年減3.8%；台南市移轉1,406棟，月減1.5%、年減7.9%；高雄市移轉2,775棟，月減4.8%、年增11.3%。

賴志昶指出，六都共有四都買氣優於去年同期，但與上月相比卻有五都呈現負成長，主因是第3季以來，隨著第二戶限貸政策微幅放寬，加上自住需求逐漸回流，房市交易量有築底回穩跡象，不過市場反彈動能尚不穩固，尤其目前購屋族仍面臨貸款審核嚴格、自備款門檻偏高等問題，買賣雙方對價格認知也仍有落差，令房市交易難以快速回溫。

觀察北部房市，10月新北市為六都唯一月增的縣市，賴志昶認為，新北市具備軌道建設、重劃區新案供給與相對親民房價優勢，加上不少區域仍有新建案交屋挹注，對整體移轉量形成一定支撐，尤其當前房市以自住需求為主，具備通勤條件、生活機能及價格優勢的區域，較吸引首購族群青睞。

值得注意的是，高雄市10月移轉棟數年增11%，為六都最高；鄰近的台南市卻年減8%，為六都衰退幅度最大的縣市。

賴志昶分析，近年台南市受惠半導體產業投資議題，帶動不少區域房價大漲，惟隨著房市信用管制上路，投資性需求退場，過去漲幅較大的區域，也面臨價格與交易量盤整壓力；至於高雄市買氣除產業與建設議題支撐區域需求，部分重劃區新案交屋亦可能帶動移轉量上揚。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，六都整體市場尚未恢復過往熱度，目前房市仍是自住需求當道，且區域與產品之間的買氣分化日益明顯；對於有自住需求的消費者而言，當前市場選擇相對增加，部分屋主也逐漸願意讓價，購屋人不妨趁此時期多方比較、大膽議價。

不過，徐佳馨指出，由於銀行貸款條件尚未全面寬鬆，購屋前仍應審慎評估自身財務能力，並確認貸款成數、利率及撥款時程，避免因資金準備不足，而增加後續交屋風險。

六都 房市 央行

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