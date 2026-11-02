當AI開始代勞思考…我們如何把主權交還給自己？ 2026國際思辨教育論壇圓滿落幕

生成式 AI 可以在數秒內提供答案，孩子的一句：「你都不懂我」也常觸發親子溝通議題。在科技快速推進的背景下，臺灣教育與職場正迎來關鍵轉型。國泰金控與 Lead For Taiwan（LFT；社團法人臺灣領導未來協會）共同主辦的「2026 國際思辨教育論壇：NEXUS 思辨交會點」，於1日在植境 plantārium 圓滿落幕。為期兩天的盛會吸引全臺數百位教育工作者、家長與青年學子踴躍參與。活動打破傳統單向演講型態，透過互動式論壇、沈浸式體驗展、主題沙龍交流三合一模式，成功將批判性思考轉化為可落地、可操作的具體實踐。

國泰金控副總經理翁少玲於論壇中剖析職場選才趨勢及未來人才關鍵能力。

論壇透過四大主題層層推進思辨在生活各個角落的落實。從家庭對話環節，到面對 AI 時代思考主權的建構。本次論壇圍繞「AI 時代思辨已成世代基本能力，我們的教育準備好了嗎？」核心議題展開。國泰金控副總經理與 LFT 執行長林祐良和橡子園創投台灣合夥人瞿志豪共同探討關於未來人才與選才機制。翁少玲表示，隨著標準解題被科技取代，企業招募轉向看重「定義未知問題」與「跨領域協作」能力，應徵者在真實情境中的問題解決歷程已成為評估高潛力人才的關鍵。

雜學校創辦人蘇仰志（左）、城市浪人創辦人張希慈（中）與思躍軟實力培訓所創辦人陳孝彥（右）立足自身實踐歷程，坦誠分享面對職場文化與自我迷茫時的思考點滴。展現思辨從個人成長延伸至社會實踐的多重維度。

閉幕生命對話則由雜學校創辦人蘇仰志主持，與城市浪人創辦人張希慈、國際思辨教育推廣者陳孝彥進行深度交鋒。張希慈回憶創辦過程，當面臨華爾街背景面試官「需要被激勵的員工就該被淘汰」的殘酷狼性文化時，她選擇以行動驗證「支持個人成長的職場環境」依然能存活。對談達成深刻共識：思辨不只是邏輯辯證，更不是追求標準答案，而是源於直面脆弱與痛苦的自我覺察，最終必須落實於無評判的傾聽與勇氣輸出的實踐行動。

論壇現場特別設置視覺紀錄展示區，透過色彩與插畫圖像的梳理，將講者觀點與沙龍討論轉化為直觀的視覺展板，供與會者隨時駐足複習與交流。

橫跨親子對話、AI思考主權、未來人才轉型及真人生命故事四大範疇，成功匯聚來自教育界、企業界與新創領域的多位重量級講者進行跨界對談，並邀請視覺紀錄團隊將抽象思考即時轉化為清晰實用的知識資產。為期兩天的盛會吸引全臺 176 位教育工作者、家長與青年學子參與，累積達 480 參與人次，展現思辨教育在臺灣社會落地深耕的巨大影響力。活動現場透過互動式論壇與沉浸式展覽，引發參展者熱烈迴響，現場參與的來賓亦表示「從講座、體驗、到現場繪圖的巧思都令人眼睛為之一亮」、「每一場的時間都太短，意猶未盡」。

論壇現場打破傳統單向演講，台下觀眾與講者展開雙向對話。活動期盼從課堂與家庭對話出發，引導臺灣世代從被動接收訊息轉向主動判讀與理性對話，扎根獨立思考力。

隨著2026 國際思辨教育論壇劃下句點，這場跨越產學界與國際觀點的對話，正式開啟了臺灣思辨教育在地落地的行動新頁。主辦單位 Lead For Taiwan 表示，論壇的結束並非終點，而是推動思辨教育成為臺灣社會新日常的起點。論壇期間產出之實用對話工具、課堂評量機制與國際實務經驗，也提供給第一線教育工作者與家長全新的思考框架。LFT 未來將持續扮演產業、學校與家庭之間的連結橋樑，深化種子教師培訓與校園合作，引導臺灣世代從被動接收訊息轉向主動判讀與理性對話，為臺灣培養具備獨立思考與永續競爭力的下一代。