中信校園養生村開放參觀 超前預約享退生活

全臺首座校園養生村，開放參觀！台灣人壽子公司中國信託樂活攜手中信科技大學打造全臺首座「校園養生村」，結合校園、健康管理與生活支持，以「安心住、開心學、越活越健康」的核心理念，重新定義第三人生理想樣貌。中信樂活官方網站即日起開放國人預約參觀，歡迎熟齡族體驗校園養生村，探索退休精彩人生。

中信校園養生村座落於臺南市中信科技大學校園內，單、雙人房共100間，結合24小時生活服務、智慧安全設計、健康管理及大學學習資源，讓熟齡族群退休安居，還能持續學習、拓展社交。中信樂活總經理廖桂葶表示，退休不是退場，而是探索人生更多可能的起點，中信校園養生村以「校園＋學習型」模式，一站式提供住戶居住、學習、社交及健康管理服務，提供不一樣的樂退生活方式，達成「越活越健康」的目標。

為讓熟齡族重溫校園生活，中信樂活攜手中信科技大學舉辦「敬！閃耀第三人生」系列論壇，以重返青春的入學通知單出發，將論壇定位為第三人生開學典禮，邀請金鐘影后王琄、不老網紅金剛老爹、作家吳娟瑜及高齡專家分享人生下半場的主場生活。王琄鼓勵熟齡族像個嬰兒勇敢探索，讓人生歷練成為嘗試新事物的底氣；70歲開始當網紅的金剛老爹，分享高齡族「微健身」與科學化的肌力訓練，強調健康飲食、持續運動與正向心態的重要性；吳娟瑜推廣「放兒女自由，也放自己自由」的生活哲學，享受當下每一秒。

中信樂活將陸續推出「第三人生設計學院」系列講座及遊學營，陪伴樂齡族探索多元人生。精彩第三人生從現在開始規劃，中信校園養生村單人房每月新臺幣36,800元（不含餐），依入住年期還有多元優惠方案，超前預訂享限量早鳥優惠88折，再送實用入住好禮。