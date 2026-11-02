雄獅寒假春節銷售達七成 ITF 旅展業績力拚雙位數成長

雄獅旅遊（2731）看好寒假、春節旅遊商機，預估今年ITF台北國際旅展業績將較去年同期成長至少一至二成，目前寒假及春節整體行程銷售進度已達六至七成。其中，韓國線訂單年增約八成、日本線年增逾二成，歐洲線也有二至三成增幅。雄獅表示，隨著新增航班帶動旅遊需求，加上主題型、體驗型旅遊商品持續受到青睞，可望成為旅展業績成長的主要動能。

2026 ITF台北國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場。雄獅今年以「Future Travel Hub：雄獅世界旅遊轉運站」為主題，將國際機場出境大廳概念搬進展場，並推出寒假、春節團體旅遊優惠，長線行程最高現折5,000元、短線最高折3,000元，親子出遊兒童最高折1萬元。

雄獅表示，雖然疫後報復性旅遊熱潮已逐漸消退，但整體出國旅遊需求仍具支撐，尤其航空公司持續增加航點及航班，帶動旅遊市場成長。以韓國為例，受惠中南部航班增加，釜山旅遊需求明顯升溫，寒假訂單人數占比已超越首爾。

日本仍是出國旅遊主力市場。雄獅觀察，2027年春節短線熱門目的地前五名依序為日本北陸、韓國釜山、日本東北、日本北海道及日本大阪，其中日本北陸合掌村、北海道溫泉行程最受歡迎；東南亞則以越南峴港、泰國清邁等慢旅及五星飯店連泊行程受到青睞。

長線旅遊方面，受惠春節請假安排，北歐、瑞士、義大利、奧捷及土耳其為熱門目的地，其中北歐極光、土耳其熱氣球、瑞士冰河列車及中歐特色小鎮等體驗型商品詢問度較高。

針對明年旅遊團費，雄獅表示，整體價格與今年相比大致持平，主要因先前機票及相關成本上漲已逐步反映在售價，加上公司提前進行供應鏈採購規劃，有助控制成本。部分短線行程仍有約5%至8%的漲幅，但整體漲幅控制在一成以內。

值得注意的是，旅遊市場呈現K型消費趨勢。雄獅指出，部分高單價旅遊商品反而銷售更佳，包括全球鐵道及紐澳行程，顯示旅客不再單純以價格或目的地作為選擇依據，而是更重視旅途中能獲得哪些特殊體驗。

雄獅表示，過去旅客多以「想去哪裡」作為旅遊決策起點，如今逐漸轉向「為了什麼體驗而旅行」，長天數、深主題及深度旅遊仍具市場需求。面對航班及航點增加、同業價格競爭加劇，公司將持續開發差異化的主題型商品，以維持產品競爭力及毛利率表現。

在主題旅遊布局方面，雄獅今年運動主題旅遊訂單人數年增三成，其中以滑雪最受歡迎；日本鐵道旅遊產品年增逾四成。公司今年推出北海道直升機流冰巡航、富士山登山結合吉田火祭，以及日本四國「千年物語」觀光列車包列等商品，擴大體驗型旅遊產品組合。

國內旅遊方面，雄獅2027年春節國旅訂單較去年同期成長三成，以花東、阿里山及賞櫻行程最受歡迎。公司持續結合觀光列車、特色住宿及在地體驗，搶攻春節國內旅遊商機。