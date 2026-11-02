2026 ITF 旅展將登場 航空祭最低76折、長線旅遊最高省2萬元

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，今年匯集各國觀光局、航空公司、旅行社及星級飯店等業者，展出規模達1,600個攤位。搶攻歲末、寒假及明年春節旅遊商機，各大航空公司祭出最低76折起優惠，旅行社長線行程第二人最高折抵2萬元，飯店業者也推出住宿券、餐券優惠，提前引爆年底旅遊市場買氣。

台灣觀光協會2日舉辦展前記者會，宣布走過40年的ITF今年升級全新名稱與品牌定位，以「世界旅人，台灣啟程」為策展主題，集結國內外旅遊業者，涵蓋自由行、團體旅遊、奢華度假及深度主題行程，搶攻2027年出遊需求。

航空公司方面，中華航空（2610）推出熱門航線最低76折起，星宇航空（2646）全航線85折起，單筆消費滿2萬元即可參加抽獎，有機會獲得亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等獎項。

長榮航空（2618）精選航線82折起，周末快閃推出桃園至香港未稅3,280元起、桃園至首爾未稅6,059元起，購票還可參加免費機票抽獎，最大獎為全球不限航點商務艙免費機票。

值得注意的是，ANA全日本空輸睽違七年重返ITF，並首度攜手樂桃航空參展，推出台日航線未稅7,000元起優惠。日本航空則攜手日本越洋航空等單位，推出台北至沖繩經濟艙3,200元起、豪華經濟艙10,400元起的旅展限定價格。

旅行社方面，五福旅遊（2745）推出長程線指定行程第二人最高折2萬元、日本指定行程第二人最高折11,111元，韓國釜山慶州四日遊8,999元起；可樂旅遊推出紐約跨年倒數自由行九日109,888元起，自由行最高折抵3,000元，另有逾千組熱門旅遊票券買一送一。

雄獅旅遊（2731）鎖定寒假及春節出遊需求，推出賀歲長線團體行程最高折5,000元、短線最高折3,000元，親子出遊小孩最高折1萬元，並主打2027年南極半島20日極地探險行程，擴大高端旅遊產品布局。

旅天下（6961）針對印度、尼泊爾及斯里蘭卡等南亞春節行程，祭出最高折1萬元優惠；長汎假期推出寒假春節兩人同行最高折1.2萬元，並搭配長榮航空新航點推出北印度七日遊39,900元起。世邦旅遊歐洲指定行程第二人最高省1萬元，燦星旅遊則推出日本專業滑雪團每人最高折7,000元。

國內旅遊方面，台灣高鐵（2633）推出2027年即將上路的N700ST新世代列車假期，旅展現場搶先開放預購限定專案；臺鐵則結合「臺鐵假期」，攜手四大旅遊業者推出交通、住宿及在地體驗套裝行程，搶攻鐵道慢旅商機。

飯店業者也積極搶攻旅展消費商機。晶華國際酒店集團推出環遊晶華住宿券買十送一，漢來飯店事業群集結北中南三館推出最低二折起優惠，福容大飯店首度推出涵蓋六館的通用住宿券。寒舍集團（2739）則每日推出指定商品五折優惠，包括台北寒舍艾美酒店探索廚房平日自助餐券、台北喜來登大飯店十二廚平日自助午餐券。

六福旅遊集團首賣棲蘭千年神木園區森林巡遊票券；台北萬豪酒店推出平假日、春節及暑假皆免加價的住宿券；福華集團（8085）則推出台北福華全新豪華客房兩晚體驗套票，透過跨館住宿券及展場限定優惠，爭取旅展訂單。

今年各國觀光單位也強化主題旅遊推廣，包括捷克觀光局打造布拉格天文鐘展區，美國亞利桑那旅遊局首度參展，主打66公路主題行程，六個友邦國家則共同展出拉丁美洲及加勒比海旅遊特色，吸引旅客規劃更多元的海外行程。