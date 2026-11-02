車麗屋董事長卓豐閔獲金商獎肯定 推368通路計畫、2029年挑戰368店

車麗屋（7955）於10月13日正式登錄興櫃後，董事長卓豐閔再獲2026年「中華民國優良商人」金商獎肯定。從1994年投入汽車百貨經營，到帶領企業建立全台連鎖服務體系，卓豐閔深耕汽車後市場逾30年。隨著車麗屋邁入資本市場新階段，公司正由傳統汽車百貨直營通路，逐步朝整合供應鏈、數位系統、會員資源及加盟服務的平台型經營模式發展，並推動「368通路專案」，朝2029年建構368店的目標邁進。

由中華民國全國商業總會主辦的金商獎，旨在表揚具有優良商業信譽、經營管理績效及產業貢獻的企業經營者。此次卓豐閔獲選「中華民國優良商人」，也讓車麗屋長期投入連鎖經營、服務標準化與產業整合的發展成果再次受到關注。

車麗屋目前在全台擁有34家直營門市、近200萬會員，並建立涵蓋汽車百貨零售、輪胎、維修保養及電商的服務體系。不同於單純依靠大型門市拓展營運規模，車麗屋正逐步將多年累積的商品供應、資訊系統與會員經營能力，延伸至直營門市以外的汽車服務業者。

車麗屋以既有的前店後廠模式為基礎，結合商品供應鏈、POS、B2B、CRM及電商系統，建立商品、交易、會員與門市服務的整合管理機制。這套經營體系除了支援直營通路，也成為未來推動加盟與異業服務合作的重要基礎，藉此增加通路拓展彈性，並降低完全依賴自建大型門市的資本投入需求。

面對台灣汽車平均車齡提高、維修保養需求持續增加，以及汽車後市場服務據點分散的產業特性，車麗屋已取得全球輪胎及快速保養連鎖品牌Point S台灣區總代理，規劃透過品牌授權、特約合作與連鎖加盟等模式，逐步串聯全台既有輪胎店、快速保養廠及汽車美容業者。

相較於傳統直營展店須投入土地、店面、設備及人力等資源，加盟與策略合作模式可運用在地業者既有營運基礎，並導入車麗屋的品牌、商品供應與數位管理資源。未來能否有效整合合作據點、建立一致的服務標準，以及提升供應鏈與會員資源的運用效率，將是新經營模式的重要發展關鍵。

回顧卓豐閔的創業歷程，早年從汽車維修技師出身，1994年於台中創立第一家汽車百貨門市，並於2000年正式成立車麗屋汽車百貨股份有限公司，逐步將傳統汽車用品銷售發展為結合商品、技術與維修保養的連鎖服務模式。

隨著市場環境與消費需求改變，車麗屋的經營方向亦從商品零售延伸至服務整合，近年更積極發展會員經營、電商及數位管理，並將營運觸角拓展至商場與停車場等多元事業。

其中，桃園A7生活館規劃結合汽車服務、零售、餐飲及生活休閒業態；台中鐵道綠廊專案則透過停車場與商業空間開發，拓展汽車服務以外的場域經營機會。相關事業將隨開發及營運進度推進，讓公司的營運範疇與營收來源更趨多元。

車麗屋表示，未來將持續以汽車商品販售、產品安裝及維修保養等技術服務為核心，推進供應鏈整合、數位會員、加盟服務及多元事業布局。從自有大型門市經營到串聯在地服務業者，逐步朝向全方位汽車後市場服務平台發展。