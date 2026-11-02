公費流感、新冠疫苗第二階段開打 萬家福、樂家康擴大接種站點

公費流感及新冠疫苗第二階段2日開打，康達盛通旗下萬家福與樂家康今年再度攜手疾管署推動疫苗接種服務，並擴大接種站點，發揮量販與超市通路深入社區的優勢，讓民眾在日常採買之餘，就能就近完成疫苗接種。符合資格且年滿18歲的民眾，同時接種流感及新冠疫苗，還可累積1,350健康幣。

疾管署2日攜手萬家福與樂家康舉辦「左流右新 護肺顧心」公費疫苗接種記者會，由疾管署長羅一鈞、新北市衛生局長陳潤秋、萬家福資產開發暨公共關係長徐良彬及藝人梁赫群等人出席，並安排亞東醫院醫療團隊現場提供評估及疫苗接種服務。

羅一鈞表示，流感及新冠病毒持續變異，今年公費流感及新冠疫苗均依目前病毒流行趨勢採用最新疫苗株，以提升對當前流行病毒的保護力。衛福部今年也推出健康幣機制，年滿18歲民眾接種流感疫苗可獲得450幣，接種新冠疫苗可獲得900幣，兩種疫苗均完成接種，合計可累積1,350幣。

萬家福資產開發暨公共關係長徐良彬表示，今年是康達盛通第二年與疾管署合作推動疫苗接種，並進一步擴大服務站點，透過量販及超市通路深入民眾日常生活，降低民眾前往醫療院所接種疫苗的時間成本。活動現場也加碼提供健康好禮，鼓勵符合資格的民眾踴躍接種。

受邀擔任防疫大使的藝人梁赫群表示，將疫苗接種站設置在量販賣場，民眾可利用採買時間完成接種，省下額外往返衛生所的時間與交通成本。他也提醒，民眾日常搭乘大眾運輸、購物及外出用餐，仍有接觸病毒的機會，應及早接種疫苗，做好自身及家人的健康防護。

疾管署指出，符合公費接種資格的民眾，可經現場醫療團隊評估後，同時接種流感及新冠疫苗。隨著秋冬呼吸道傳染病進入好發季節，除接種疫苗外，仍應落實勤洗手、於空氣不流通的公共場所佩戴口罩等防護措施。

目前全國約有4,000家流感及新冠疫苗合作院所提供接種服務，民眾可透過地方政府衛生局網站、疾管署官網、LINE官方帳號「疾管家」，或撥打1922防疫諮詢專線查詢鄰近接種地點，並建議事先確認接種時間或預約，減少現場等候時間。