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股海上岸停泊高鐵房市 台中「新高鐵」賣破九成平均天天成交

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「新高鐵」開案以來累積銷售1,117戶，等同平均每天售出一戶以上，制霸市場冷清現象。記者宋健生／攝影
「新高鐵」開案以來累積銷售1,117戶，等同平均每天售出一戶以上，制霸市場冷清現象。記者宋健生／攝影

科技產業爆發帶動台股向前衝，有投資人在股海中追逐勝過大盤的明星股；而在壓抑的房市中，同樣也有逆勢突圍、打敗房市大盤的明星預售案。台中高鐵站前、由達麗建設（6177）與白天鵝建設合作推出的「新高鐵」，開案以來累積銷售1,117戶，等同平均每天售出約一戶以上，制霸市場冷清現象。

而當台股高檔震盪，「股轉房」資金潮也轉向「新高鐵」停泊，不少高鐵通勤族轉為高鐵自住客，今年6月以來連賣12戶，6字頭交易就有3戶。

台中建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，由於股市波動大，一天就有上下10%價差，不動產相對穩定且具保值抗通膨特性，一向是股市熱錢最佳上岸口，市場也常有「股房連動」之說。不過目前房市主力在自住盤，能夠不掛蛋、保持恆溫交易的個案，反映出買方對該案的剛性需求度極強。

在地業者也點出關鍵，許多高鐵通勤族每天親眼見證高鐵站旅運量攀升、台中高鐵特區百花齊放的建設競速，日復一日逐漸產生「不跟上就落後」的焦慮心態，當資金財力充裕到位之後，迅速出手區內預售案，位在出高鐵站步行約5分鐘距離的「新高鐵」即是其中一例。

業者分析指出，「新高鐵」買方具有明顯跨區域特性，其中科技業客群比例高達二成，來自竹科的客戶遠高於中科，顯示出購屋動機與高鐵通勤高度相關。其中，還有兩成比例為自營商客群，同樣也是高鐵重度使用者，買方心態一致指向：與其長期「通勤高鐵」，不如直接「入住高鐵」。

同時現場業務也透露，即使房市觀望、購屋猶豫期拉長，當消費者發覺「新高鐵」房價不降反升，甚至頻頻出現6字頭單價，回訪率與新來客數也雙雙增加。此外，隨著「D-ONE第一大天地」的進度推進，以及建商持續高價搶進台中高鐵土地，同步將市場購屋目光聚焦於此區域。

根據實登資料統計，「新高鐵」自首筆實登出現（2023年9月20日）至今36個月以來，累積銷售1,117戶，平均每月售出31戶，相當於平均每天都有成交。

其中，2023年成交均價為每坪42.81萬元，到2026年上半年均價已達到每坪58.36萬元，漲幅達36％，交易量與交易價格都是高標表現。不僅如此，達麗旗下各案佳績頻傳，也說明了創立20周年的達麗建設，正迎來品牌實力爆發期。

觀察該案已售戶型，3至4房產品合計成交量高於2房，顯示買方多以長期自住為主要考量。業者分析指出，該案由澳洲知名建築團隊PTW操刀，稀有獨特的產品定位，讓買方格外珍視，更願意選擇坪數更大、適合長住的房型，真實反映「入住高鐵」的趨勢正在形成。

台中市預售案「新高鐵」交易量價表現一覽。資料來源：內政部實價登錄
台中市預售案「新高鐵」交易量價表現一覽。資料來源：內政部實價登錄

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