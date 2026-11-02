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共首度參展國際獸醫師大會 助攻海外伴侶動物腫瘤治療市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
共信KY由總經理林懋元率領，首度參展2026亞洲小動物獸醫師大會。共信／提供
共信KY由總經理林懋元率領，首度參展2026亞洲小動物獸醫師大會。共信／提供

共信-KY（6617）2日表示，2026亞洲小動物獸醫師大會（FASAVA 2026 Taipei）10月31日至11月2日舉行，共信首度參與此國際獸醫盛會，展示犬用抗腫瘤新藥「思沛康注射液」（Gwa103）及相關臨床研究成果，並積極與國內外獸醫專家交流，拓展臨床合作機會，為產品上市及海外市場布局奠定基礎。

FASAVA大會今年邁入第14屆，睽違十年再度由台灣取得主辦權。本屆匯聚約1,500名海外獸醫師及1,300名台灣獸醫師，為亞洲重要的小動物獸醫國際學術交流盛會。本次大會特別規劃腫瘤相關主題研討，反映伴侶動物腫瘤診療日益受到臨床重視，也為新興治療技術提供重要的國際交流平台。

共信-KY長期深耕腫瘤局部治療技術研發，近年積極將人體微創靶向腫瘤消融（IDA）核心技術延伸至伴侶動物醫療領域。「思沛康注射液」以對甲苯磺醯胺（para-toluenesulfonamide, p-TSA）為核心成分，透過瘤內注射方式進行局部腫瘤消融，鎖定犬隻惡性黑色素瘤治療需求，未來有望為臨床提供手術及全身性化療之外的局部治療新選擇。

本次參展，共信-KY重點展示犬隻腫瘤治療現況、局部腫瘤消融技術及「思沛康注射液」相關臨床研究成果。透過與國內外獸醫師面對面交流，深入了解不同市場的臨床需求、產品應用情境及潛在合作模式，進一步建立專業合作網絡。

在台灣市場方面，共信-KY此次參展已獲逾百名國內獸醫師表達合作意願，合作方向涵蓋產品上市後的臨床應用評估及後續相關研究合作。公司將持續深化獸醫專業溝通與醫療合作網絡，為未來產品導入動物醫院體系及拓展市場通路預作準備。

「思沛康注射液」已於今年9月通過農業部技術資料審查，目前正積極推進後續藥品查驗登記及上市準備作業。隨著產品逐步邁向取證及商業化階段，共信-KY亦同步規劃動物新藥銷售通路與市場服務體系，期望在正式取得藥證後，加速推動產品上市，建立新的營收成長動能。

在海外市場布局方面，共信-KY已將合作評估觸角延伸至香港、澳門、日本及美國等重要市場。藉由此次FASAVA國際年會與海外獸醫師的直接交流，公司將持續掌握各國腫瘤治療需求、法規環境及產品導入模式，尋求潛在合作機會，以台灣市場商業化為基礎，逐步推進全球伴侶動物腫瘤治療市場布局。

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