第二戶房貸成數放寬、買賣方價格認知靠攏 專家：第4季量升價盤格局

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房市經過兩年信用管制與量縮整理後，市場已逐漸回歸自住需求。買方雖不願追價，但對房價持續大幅下跌的預期降低；有出售時程考量的屋主，也更願意參考周邊成交行情、適度調整價格。

陳金萍指出，隨著雙方價格認知差距縮小，只要物件條件、總價與貸款負擔符合需求，交易機會大增，也讓近期房市買氣回溫。

展望後市，陳金萍表示，國內經濟與科技出口仍可望支撐購屋需求，加上第二戶房貸成數放寬、買賣雙方價格認知逐步靠攏，預估第4季成屋交易量有機會優於上半年。

不過，陳金萍提醒，由於央行選擇性信用管制尚未全面退場，房貸利率仍處高檔，銀行授信審核也維持審慎，買氣回升幅度仍將受到限制，房市可望呈現「量溫和回升、價盤整」格局。

她指出，現階段市場待售物件充足，購屋族可依自身需求與財務能力多看、多比較，並提前確認貸款條件，就有機會早日完成購屋夢想。