10月購買房地產時機指標分數月減 台灣房屋：年底到明年初房市樂觀

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的10月「購買房地產時機」指標為90.64點，較前月下滑8.20點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，10月連續假期加上颱風假干擾，且各地選情激烈，區域建設走向尚未明朗，加上股市高點盤整，部分購屋族仍在調整資金布局的步調。

張旭嵐表示，第4季為傳統購屋旺季，「青安3.0」貸款額針對婚育家庭的額度提高到上限1,500萬元，加上央行針對二屋鬆綁放寬貸款成數到七成，因此有購屋意願的自住族群開始看屋行動逐漸積極，受惠預算提高和換屋者出手，第4季30坪以上家庭房型的銷售狀況明顯增溫。

張旭嵐分析，由於年底大選底定後，自用買氣將會加速，抱現金過年的屋主也將釋出更多善意，預計年底到明年初，房市將會更加樂觀。