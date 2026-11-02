聽新聞
0:00 / 0:00
10月購買房地產時機指標分數月減 台灣房屋：年底到明年初房市樂觀
根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的10月「購買房地產時機」指標為90.64點，較前月下滑8.20點。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，10月連續假期加上颱風假干擾，且各地選情激烈，區域建設走向尚未明朗，加上股市高點盤整，部分購屋族仍在調整資金布局的步調。
張旭嵐表示，第4季為傳統購屋旺季，「青安3.0」貸款額針對婚育家庭的額度提高到上限1,500萬元，加上央行針對二屋鬆綁放寬貸款成數到七成，因此有購屋意願的自住族群開始看屋行動逐漸積極，受惠預算提高和換屋者出手，第4季30坪以上家庭房型的銷售狀況明顯增溫。
張旭嵐分析，由於年底大選底定後，自用買氣將會加速，抱現金過年的屋主也將釋出更多善意，預計年底到明年初，房市將會更加樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。