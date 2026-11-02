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全聯今年1,280家達標沒問題 不再拓量販版圖、電子價卡後年全台上線

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯總經理蔡篤昌2日出席疾管署的舉辦「左流右新 護肺顧心」記者會。記者侯思蘋／攝影
全聯總經理蔡篤昌2日出席疾管署的舉辦「左流右新 護肺顧心」記者會。記者侯思蘋／攝影

全聯今年營運穩健，前十月營收仍持續成長，總經理蔡篤昌對全年展店達1,280家目標有信心。面對合適店址愈來愈難找、租金高昂，全聯集團將不再開量販店，專注於超市經營；數位轉型方面，電子價卡投入逾40億元，明年率先導入約半數門市，後年擴及全台。

景氣方面，蔡篤昌對第4季消費力抱持審慎態度。他觀察，台灣民眾出國旅遊意願強烈，機場人潮明顯，消費預算流向海外，可能排擠國內零售消費。尤其10月通常是零售業較難經營的時段，11月買氣或許回溫，但12月又有聖誕節、跨年等出遊需求，整體消費動能仍有變數。

蔡篤昌表示，全聯未來不會再開設大全聯，營運仍將以超市為核心，量販店並不是一門好生意，光是店面租金就可能超過1億元，量販業者未來若要持續成長，確實會面臨愈來愈大的挑戰。

另一方面，市場競爭也愈來愈激烈，超市持續展店，便利商店也開始販售生鮮商品，消費者的選擇愈來愈多。加上大型量販店的合適店址愈來愈難尋，土地、建築條件及租金成本都成為展店限制，因此全聯將持續以超市業態為發展重心，至於先前規劃的全台最大店，開幕時程將延至明年。

數位轉型方面，全聯電子價卡已選定兩家供應商合作，整體投資金額預計超過40億元，明年先導入約一半門市，後年擴及全台。蔡篤昌表示，導入電子價卡不只是減少人力，更重要的是提升門市營運效率，降低人工換標造成的價格落差，並可節省每年數億元的印刷相關成本。

此外，自助結帳設備也將逐步導入較大型門市，但須考量店內空間配置，在結帳設備與商品陳列之間取得平衡，避免影響商品展示空間。

線上業務方面，蔡篤昌預期，今年全聯電商及小時達業績可望雙雙創下歷史新高。全聯自營小時達的表現持續提升，去年消費者透過全聯自營小時達購買全聯商品的業績，已超越Uber Eats及foodpanda兩大外送平台，躍居三大平台第一，且領先幅度不小。

對於導入AI，蔡篤昌表示，全聯對AI應用抱持審慎態度，現階段不會為了搶得先機而急於導入，等待技術成熟、成本合理且具備成功案例後，再評估導入時機。他認為，企業運用AI除了追求效率，也必須重視系統安全與穩定性，不能只因為市場熱潮就貿然投入。

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