職場福利結合賽事 MaiCoin 集團六度贊助 IRONMAN 墾丁國際鐵人三項賽

台灣虛擬資產領導品牌MaiCoin集團今年第六度贊助國際級賽事IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan，賽事於11月1日圓滿落幕，參與個人賽、團體接力賽之MaiCoin員工亦以優異成績完成賽事。MaiCoin集團致力於打造健康職場環境，透過長期贊助三鐵賽事及健康促進補助，在職場逐步帶動員工運動風氣，讓健康自律、挑戰自我等精神成為企業文化核心之一，為永續營運奠定根基。

MaiCoin 今年除了持續於 IRONMAN 70.3 Kenting, Taiwan賽事現場設置攤位、規劃互動活動，為鐵人選手加油，也有多名集團員工親自參賽；有員工挑戰個人賽，迎接游泳、自行車與跑步的考驗，亦有員工組隊參加接力賽，透過分工合作共同完成挑戰。從個人的持續準備，到隊友之間的配合與支持，員工將職場上的夥伴關係延伸至賽道，以實際行動展現堅持不懈、團隊合作的精神。

除了支持賽事，MaiCoin亦將健康促進落實於日常制度，長期提供健康促進補助，支持員工依自身興趣與需求選擇適合的運動方式，讓大家在工作之餘，也能依自己的步調培養運動習慣。MaiCoin期待透過日常補助與賽事參與，讓更多員工找到持續運動的動力，建立兼顧工作與健康的職場文化。

MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示：「我們支持鐵人三項運動，除了認同持續投入、挑戰自我的精神，也希望鼓勵員工關心自己的健康，找到喜歡且能持續參與的運動。今年很高興看到員工挑戰個人賽，也有夥伴組隊參加接力，讓運動成為大家交流、互相鼓勵的連結。未來，我們會持續透過賽事支持與公司的福利制度，讓健康習慣與團隊精神在職場中累積，成為陪伴員工成長、支持企業長期發展的力量。」