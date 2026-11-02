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全聯砸逾40億導入電子標籤 蔡篤昌：2028年全數完成

中央社／ 台北2日電
全聯福利中心總經理蔡篤昌（左）2日出席「左流右新 護肺顧心」記者會，與衛生福利部次長莊人祥（右）合影，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗。中央社
全聯福利中心總經理蔡篤昌（左）2日出席「左流右新 護肺顧心」記者會，與衛生福利部次長莊人祥（右）合影，呼籲民眾接種流感及新冠疫苗。中央社

超市龍頭全聯總經理蔡篤昌表示，全聯與大全聯將全面導入電子標籤，投資金額超過新台幣40億元，供應商已完成遴選並進入備料階段，預計2027年起大規模導入，將涵蓋半數門市，2028年全面完成；至於AI代理人購物，全聯會先觀察成功案例與資安，不急著搶先導入。

蔡篤昌今天出席「左流右新 護肺顧心」記者會，會後接受訪問，談到全聯零售科技布局。他指出，全聯電子標籤供應商已遴選完成，將有2家供應商，全台正進行備料；由於全聯門市規模龐大，整體投資金額將超過40億元，因此規格與技術選擇花費較多時間，希望導入時採用較新技術，避免全面建置後很快面臨技術汰換。

他表示，電子標籤近1、2年技術快速提升，包括國際零售巨擘沃爾瑪等零售商陸續導入，全聯與大全聯將同步使用，預計2027年完成約半數門市，2028年全面完成。

談到導入效益，蔡篤昌指出，電子標籤可讓門市作業省力化、提升效率，價格可直接透過系統檔案更新，減少人工列印及更換價格卡造成的時間差，以及人工作業可能衍生的錯誤。

他也表示，因全聯商品價格經常需要調整，有時價差僅1、2元就得變價，檔期資料建檔後，也可能因市場價格變動再度修改；未來透過電子標籤，可大幅降低門市換價作業負擔。

此外，全聯每年列印彩色及黑白文件、價格標示等相關支出達數億元，未來隨電子化程度提升，可減少紙張及列印耗材使用。

被問到沃爾瑪近期推出人工智慧代理人（AIAgent）購物服務，蔡篤昌認為，台灣零售業導入相關應用「不會這麼快」，全聯會先觀察是否有成熟的成功案例及完整安全機制，再評估導入。

他以「只有神能打敗神」形容AI時代的資安攻防，認為AI提升攻擊能力，防禦端未來也得借助AI。不過全聯的投資策略並非追求最早進場，而是在技術與成本達到適合商業化的階段後再投入。

自助結帳方面，蔡篤昌表示，大全聯已導入自助結帳，較大型的全聯超市未來將陸續增加。不過一般全聯門市空間有限，自助結帳設備與商品陳列空間之間需要取捨，因此會優先在空間較大的門市推動。

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