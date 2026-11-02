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全聯今年1,280店目標可望達陣 全台最大超市明年初登場

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
全聯總經理蔡篤昌表示，今年展店目標可望達成，明年將推進大型超市及電子標籤導入計畫。嚴雅芳/攝影
全聯總經理蔡篤昌表示，今年展店目標可望達成，明年將推進大型超市及電子標籤導入計畫。嚴雅芳/攝影

全聯今年展店目標可望達陣，明年將同步推進大型超市與門市數位化布局。全聯總經理蔡篤昌2日表示，今年總店數1,280店的目標可望順利達成，原規劃的全台最大超市則因進度延後，可能於明年初開出；電子標籤今年已完成主要供應商遴選，預計明年正式導入，年底前完成約半數門市，2028年全面完成。

蔡篤昌今日出席全聯社區疫苗接種活動後表示，今年業績持續成長，但第4季營運仍有不少不確定因素，除了天候變化，民眾出國旅遊熱度不減，旅遊支出也會排擠其他消費，雙11各通路雖積極促銷，實際買氣仍待觀察。

展店方面，蔡篤昌指出，符合需求的地點愈來愈少，市場也愈趨飽和，尤其大面積店址不易取得，使展店難度提高。全聯籌備中的指標型大型超市，規模將超過台中進德店，商品與服務內容也將更多元，惟地點暫不公布。

相較持續拓展超市，蔡篤昌明確表示，未來不再新開量販店。他認為，量販經營面臨租金及市場競爭壓力，超市持續增加、便利商店也擴大生鮮供應，都讓量販市場競爭加劇。大全聯中崙店結束營業，主要也是租金負擔重，年租金超過1億元，難以獲利，全聯因此未考慮以自營方式接手。

尋找超市新店址則看好產業聚落周邊生活圈。蔡篤昌表示，工業區附近既有門市生意普遍不錯，台積電擴廠不僅帶動廠區周邊需求，也形成員工居住聚落，都是可關注的展店區域。不過，相關地區租金上升，加上大面積空間有限，仍須審慎尋找合適據點。

在既有門市營運上，全聯將加快數位化。蔡篤昌表示，目前已完成供應商遴選，後續持續確認技術規格，前期評估較久，主要是相關技術正值轉換階段，希望避免大規模建置完成後，設備規格已落後。

全聯先前規劃投入約40億元、分三年推動電子標籤建置，涵蓋全聯及大全聯。蔡篤昌指出，全聯持續查價、調整商品售價，即使只差一、兩元，也可能需要變價，增加門市更換價卡的作業負擔。導入後可加快價格更新，減少人工作業的時間差及錯誤，也能節省紙張與列印耗材；目前每年支付列印設備廠商的相關費用達數億元。

自助結帳設備也將以較大型超市為優先，陸續擴大導入，大全聯則已全數設置。蔡篤昌表示，超市門市空間有限，設置設備須與商品陳列空間取捨，現階段仍優先考量商品品類完整，再依門市條件配置自助結帳設備，以兼顧消費需求與作業效率。

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