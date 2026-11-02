颱風侵台影響 10月車市年減3.6%

隨近期各品牌接續推出新車款，10月台灣車市在各品牌加大促銷力道下，整體買氣熱絡；惟下旬受到薔琵颱風侵台影響，最終總市場登錄台數達33271台，年減3.6%，累計1~10月總市場登錄台數為340481台年增3%。

汽車龍頭和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌10月合計登錄達13061台，拿下39.3%市佔率，不僅稱霸近四成市場，更一舉突破品牌在10月的歷史市占率紀錄，TOYOTA與LEXUS累計1~10月合計登錄128599台，年增2.9%，市佔率達37.8%。

和泰車指出，TOYOTA品牌旗下多款車型於10月份持續領跑各級距市場，其中更囊括全市場前三熱銷車款，深獲消費者對本牌車款的支持與肯定。首先，以國產休旅COROLLA CROSS全月登錄突破3333台，穩居全車款銷售冠軍寶座。

和泰車表示，Lexus在個別車系表現方面，受惠於日本原廠來車量增加，帶動本月UX及ES銷售與交車狀況，UX登錄776台，年增100.5%），在LSUV-Subcompact級距中取得47.0%的級距市佔率。

展望11月，和泰車表示，適逢4年一度九合一選舉，預期各主要品牌持續擴大促銷優惠，以刺激年底市場買氣，預估11月總市場仍有望達38000台，年增4.2%。