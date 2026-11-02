台中前三季建物交易量縮三成 「這3區」移轉量竟逆勢超越限貸令前

根據最新市調統計，台中市前三季建物交易量縮三成，但有烏日、后里、西屯等3區移轉量竟逆勢超越限貸令前。全國商總榮譽理事長、鄉林集團(5531)董事長賴正鎰2日表示，從交屋看區域分化，應串聯產業、航空與高鐵，打造中台灣科技生活圈。

鄉林不動產研究室整理台中市建物買賣移轉資料指出，今年前九月全市移轉2萬8,813棟，較去年同期減少7.8%、較前年減少31.1%；但烏日、后里、西屯卻逆勢超越去年及前年同期，比第七波選擇性信用管制-限貸令實施前(113年)交易棟數還要多。

賴正鎰表示，台中房市冷熱分化，產業與交通節點周邊的住宅需求受到關注，但區域量增尚不能視為復甦，長期需求仍取決於產業就業、交通效率與居住品質，政府應以更完整城市規劃，將企業投資轉化為人口留駐與生活需求。

鄉林不動產研究室指出，烏日今年前九月移轉1,212棟、年增69.0%，較前年增加28.3%，為三區跨兩年增幅最大者；后里移轉521棟、年增126.5%，較前年增加17.9%；西屯達4,954棟、年增63.0%，較前年增加13.2%，比去年增加1,914棟，量體最受矚目。

這三區去年同期均曾衰退，今年回升並超越113年限貸令施行前的交易量，顯示各地房市表現差距擴大。不過，建物移轉包含過去售出的預售屋完工交屋，既受當期交易影響，也與建案完工時程有關。尤其后里去年基期較低，更應搭配交屋結構與中古屋交易觀察，避免將高年增率直接解讀為買氣全面轉熱。

賴正鎰認為，預售屋順利交屋具有實質經濟意義，代表家庭取得住宅、工程款項支付與企業資金回收，有助產業正常運作；但判斷復甦能否延續，還要看集中交屋之後，是否仍有穩定的自住、換屋需求，以及成屋交易能否持續成長。

從城市發展角度看，烏日具備高鐵、台鐵及捷運三鐵共構轉乘優勢，后里與西屯則各有產業聚落、就業及生活圈條件。這些優勢能否形成長期住宅需求，關鍵在於工作與生活是否有效連結。企業創造職缺，交通擴大通勤範圍，教育、醫療與商業服務讓家庭願意留下，才有機會形成穩健的居住市場。

賴正鎰說，中台灣應把「產業、宜居、觀光」納入整體發展思維。科技製造需要國際客戶、供應鏈與人才往來，航空及高鐵門戶則承接商務與旅遊需求；若能強化台中機場、烏日高鐵站與各產業園區的交通建設與接駁，將有助擴大企業選址、人才通勤及家庭居住的選擇。

對於江啟臣提出「台中進、台中出」新國門構想，主張加速台中機場第三航廈規劃，並整合桃園與台中機場分工，賴正鎰表示支持。他認為，機場升級應與聯外道路、大眾運輸及園區接駁同步規劃，讓國際門戶的效益延伸至中台灣各縣市，帶動商務、觀光及區域均衡發展。

在住宅金融政策方面，央行9月已將自然人第二戶購屋貸款成數上限，由六成提高至七成，並刪除購地貸款須切結於一定期間內動工的規定。

賴正鎰表示，政策調整方向值得肯定，後續仍應在維持金融穩健、抑制過度槓桿的前提下，關注自住、換屋與已購預售屋家庭的合理融資需求，提高核貸與撥款時程的可預期性，並檢視高價住宅認定門檻是否符合各地市場實況。

賴正鎰強調，部分地區量增，不宜直接視為全面回溫；全市量縮，也不能忽略區域的需求差異。建議政府應透過穩定政策與公共建設改善生活，企業則以資金紀律、產品品質及長期服務回應市場。當產業能提供工作、交通能縮短距離、城市能留住家庭，住宅市場才有持續發展的基礎。

企業創造職缺，交通擴大通勤範圍，讓家庭願意留下，才有機會形成穩健的居住市場。鄉林不動產研究室提供

對於加速台中機場第三航廈規劃，並整合桃園與台中機場分工，賴正鎰表示支持。鄉林不動產研究室提供