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打回原形！10月四都移轉全衰退 房仲點出三大關鍵
央行鬆綁後，9月移轉棟數增加14%，但熱度僅一個月就打回原形，台北、桃園、台中及台南公布今年10月買賣移轉棟數，四都均不如9月，台北月減1成、桃園月減1.7%、台中月減6%，台南僅1406棟、月減1.5%，為縣市合併16年來，10月同期最低量。
和去年同期相比，台北年增9%；桃園年增7%；台中年減3.8%，台南年減7.9%。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中分析，10月連假頻繁，加上薔琵颱風攪局，工作天數較9月略減，且銀行貸款仍有排撥問題， 使得四都10月的買賣移轉量較上月縮減。
年增率方面，北部都會有不錯的成長表現，尤其台北市持續受科技議題帶動，使北士科所在的北投區，今年10月的買賣移轉量較去年倍增。
台南則受限南科概念區的善化、永康交屋潮暫歇，且不少景氣高峰時價量衝高的外圍蛋白區，近期交易量持續收斂。
陳定中指出，今年以來的政策環境愈來愈友善，但市場反應目前看來，朝平穩溫和的方向回溫。
主因有三，一是當前政策未全面鬆綁，銀行放貸也還是偏保守，市場利率甚至持續走高，使民眾不敢貿然進場。
其次，近期股市雖面臨盤整，但投資人對股市的報酬期待仍高於房市，因此資金回流不動產市場的幅度有限。
第三，近期地方大選白熱化，國人焦點都集中在選舉議題上，對房地產的關注度降低，傾向選戰落幕再做購屋決策，因此預估選前整體房市將維持中庸，市場加溫的時間點將落在選後。
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