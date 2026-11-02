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颱風攪局！10月新車登錄年減3.6%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

10月隨近期各品牌接續推出新車款，在各品牌加大促銷力道下，整體買氣熱絡；惟下旬受到薔琵颱風侵台影響，最終總市場登錄台數達33,271台，年減3.6%，累計1-10月總市場登錄台數為340,481台，年增3%。

和泰車表示，展望11月，適逢4年一度九合一選舉，預期各主要品牌持續擴大促銷優惠，以刺激年底市場買氣，預估 11 月總市場仍有望達38,000台，年增4.2%。

本月豪華車市場總登錄數達7,496台，年增12.7%，年度豪華車市場累計登錄84,593台，年增4.1%，市場維持平穩。

和泰車指出，LEXUS本月登錄2,704台，單月佔有率36.1%，年度累計登錄24,140 台，並以28.5%的年度市佔率，居於高級車市場No.1。

在個別車系表現方面，受惠於日本原廠來車量增加，帶動本月UX及ES銷售與交車狀況，UX登錄 776 台，年增100.5%，在LSUV-Subcompact級距中取得47%的級距市占率，年度累計登錄達3,700台。而在LUX-M中大型豪華房車級距中，ES本月登錄458台，年增229.5%，級距市占率達61.9%，年度累計登錄為1,815台。

薔琵颱風

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