台中這3區房屋移轉量逆勢上揚 賴正鎰：區域量增不能視為復甦

鄉林不動產研究室今指出，今年台中前九月全市移轉2萬8813棟，較去年同期減少7.8%、較前年減少31.1%；烏日、后里、西屯卻逆勢超越去年及前年同期，比第七波選擇性信用管制的限貸令實施前的交易棟數還要多。集團董事長賴正鎰說，區域量增尚不能視為復甦，長期需求仍取決於產業就業、交通效率與居住品質，政府應以更完整的城市規畫，將企業投資轉化為人口留駐與生活需求。

鄉林不動產研究室說，烏日今年前九月移轉1千212棟，年增69.0%，較前年增加28.3%，為3區跨兩年增幅最大者；后里移轉521棟，年增126.5%，較前年增加17.9%；西屯則達4千954棟，年增63.0%，較前年增加13.2%，比去年增加1千914棟，量體最受矚目。

這3區去年同期均曾衰退，今年回升並超越限貸令施行前（113年）的交易量，顯示各地房市表現差距擴大。不過，建物移轉包含過去售出的預售屋完工交屋，既受當期交易影響，也與建案完工時程有關。尤其后里去年基期較低，更應搭配交屋結構與中古屋交易觀察，避免將高年增率直接解讀為買氣全面轉熱。

賴正鎰認為，預售屋順利交屋具有實質經濟意義，代表家庭取得住宅、工程款項支付與企業資金回收，有助產業正常運作。但判斷復甦能否延續，還要看集中交屋之後，是否仍有穩定的自住、換屋需求，以及成屋交易能否持續成長。

從城市發展看，烏日具備高鐵、台鐵及捷運三鐵共構轉乘優勢，后里與西屯則各有產業聚落、就業及生活圈條件。這些優勢能否形成長期住宅需求，關鍵在於工作與生活是否有效連結。企業創造職缺，交通擴大通勤範圍，教育、醫療與商業服務讓家庭願意留下，才有機會形成穩健的居住市場。

賴正鎰說，中台灣應把「產業、宜居、觀光」納入整體發展思維。科技製造需要國際客戶、供應鏈與人才往來，航空及高鐵門戶則承接商務與旅遊需求；若能強化台中機場、烏日高鐵站與各產業園區的交通建設與接駁，將有助擴大企業選址、人才通勤及家庭居住的選擇。

在住宅金融政策方面，央行9月已將自然人第二戶購屋貸款成數上限由六成提高至七成，並刪除購地貸款須切結於一定期間內動工的規定。賴正鎰表示，政策調整方向值得肯定，後續仍應在維持金融穩健、抑制過度槓桿的前提下，關注自住、換屋與已購預售屋家庭的合理融資需求，提高核貸與撥款時程的可預期性，並檢視高價住宅認定門檻是否符合各地市場實況。