安坑近40年老公寓拚重建 新店安德案28億元招商啟動

國家住都中心推動的新北市「新店安德案」2日公告招商，預計投資約28億元，受理申請至明年1月20日。基地鄰近安坑輕軌，更新面積約1,975坪，採完整街廓開發，私有土地面積同意比例已達九成，將透過公辦都更改善屋齡近40年的老舊公寓，並保留沿街商業機能、改善步行空間。

國家住都中心表示，本案由中心擔任實施者，採權利變換方式辦理，更新範圍約6,530平方公尺。基地位於新店區安德街一帶，地處安康路二段核心商圈，周邊有安坑國小、耕莘醫院安康院區、安成公園及安康森林公園，兼具購物、就醫與休憩機能。

基地現有建物多為屋齡近40年的五層樓老舊公寓，盼透過更新重建，改善建物結構安全與老化問題，同時提升居住品質及街區環境。

為延續安德街既有商業活動，未來建築地面層將規劃店鋪，並透過建築沿街退縮留設人行步道，結合街角開放廣場，提供居民更友善的步行與活動空間。

在地主整合方面，國家住都中心表示，經長期輔導與協調，全區私有土地面積同意比例達90%，建物面積同意比例達96%，已具備高度更新共識。中心將徵求具都市更新、建築開發及營建管理實績的團隊參與，加速推動重建。

本案招商採一次申請、二階段審查方式辦理，相關資訊可至國家住都中心官網「都更招商」專區查詢，後續招商說明會資訊將於官方臉書粉絲專頁發布。